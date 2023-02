L'UE est sur la bonne voie pour dépasser l'objectif d'énergies renouvelables de 2030

L'Union européenne est sur la bonne voie pour remplir voire même dépasser ses objectifs sur les technologies d'énergies propres et renouvelables fixés pour 2030. L'installation de pompes solaires et à chaleur a explosé l'année dernière en raison de l'invasion russe de l'Ukraine et de la crise énergétique qu'elle a déclenchée, selon un nouveau rapport.

Bruxelles s'est engagé à remplir l'objectif de 40 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 dans le paquet Fit for 55 qu'il a dévoilé à l'été 2021, mais les 27 pourraient atteindre les 45 %, selon un rapport publié mardi par le think tank Ember.

Cela est dû en partie à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a exacerbé la crise énergétique à travers l'Europe alors que les économies européennes cherchaient à se sevrer des combustibles fossiles russes que Moscou a cessé de fournir à de nombreux pays.

Les pays européens ont accéléré leur transition énergétique, a déclaré le groupe de réflexion indépendant Ember. Les investissements dans les technologies propres ont bondi de près d'un tiers en un an pour atteindre de nouveaux records.

Ce fut le cas pour le déploiement de l'énergie solaire, avec plus de 40 GW installés dans l'UE l'année dernière, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2021. En même temps, les estimations évaluent la nouvelle capacité en 2023 à plus de 50 GW.

Cette croissance exponentielle devrait permettre d'atteindre l'objectif solaire Fit for 55 quatre ans plus tôt que prévu, en 2026. L'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, l'Italie, les Pays-Bas et la France pourraient continuer le développement de l'énergie solaire au delà des objectifs fixés.

Une croissance significative a également été observée l'an dernier tant dans les pompes à chaleur que dans les véhicules électriques.

Un nombre record de 3 millions de pompes à chaleur ont été vendues dans l'UE en 2022, ce qui équivaut à environ quatre milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cela a porté le stock total à environ 20 millions, atteignant un objectif intermédiaire fixé pour 2026.

Les projections placent désormais le nombre de pompes à chaleur installées d'ici 2030 entre 60 et 72 millions, soit nettement plus que les 40 millions d'unités modélisées dans le package Fit for 55.

Les ventes de véhicules électriques ont continué de grimper malgré une année difficile pour les ventes de voitures en général. L'industrie automobile est désormais confiante dans sa capacité à atteindre l'objectif d'électrification des transports, qui doit quintupler d'ici 2030.

Contrairement à l'éolien, le solaire n'a pas atteint ses objectifs l'année dernière, et la nouvelle capacité est inférieure à l'objectif Fit for 55, malgré une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Les perspectives pour l'éolien offshore sont plus positives car les projets en cours de développement ajouteraient une capacité de 70,5 GW, proche d'un nouvel objectif intermédiaire fixé plus tôt cette année de 111 GW d'ici la fin de la décennie.

Pour le think tank Ember, les tendances positives observées au cours de ces 12 derniers mois devraient inciter l'UE à revoir ses objectifs à la hausse.

"Une nouvelle réalité énergétique s'est déroulée dans toute l'Europe depuis la présentation du paquet Fit for 55 il y a dix-huit mois, avec des investissements record dans les énergies propres reflétant les impératifs de sécurité et économiques pour l'augmentation des énergies renouvelables", Elisabeth Cremona, spécialiste des données énergétiques et climatiques d'Ember, a déclaré. "Les technologies renouvelables devraient dépasser les attentes de Fit for 55, plaçant l'UE sur la voie d'au moins 45 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. 40 % d'énergies renouvelables ne reflètent plus nos buts, s'en tenir à l'objectif inférieur signifie viser l'échec".

La Commission européenne et le Parlement ont tous deux indiqué qu'ils étaient favorables à une augmentation des objectifs avant les négociations finales sur l'objectif de l'UE en matière d'énergies renouvelables pour 2030, qui doivent avoir lieu en mars prochain. Mais certains États membres préféreraient que l'objectif d'origine reste inchangé.