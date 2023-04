Les six principaux points de friction entre l'UE et la Chine

Dire que les relations entre l'Union européenne et la Chine traversent une mauvaise passe serait un euphémisme.

Malgré une série d'ouvertures diplomatiques pour apaiser les inquiétudes, les liens entre les deux partenaires se sont visiblement distendus, avec des suspicions et des mises en garde exprimées au grand jour.

"Il est clair que nos relations sont devenues plus distantes et plus difficiles au cours des dernières années", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans un discours prononcé la semaine dernière, avant son voyage à Pékin.

"Nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait une volonté claire de rendre la Chine moins dépendante du monde et le monde plus dépendant de la Chine".

Les propos d’Ursula von der Leyen, que Pékin qualifie d'incohérent et de trompeur, proposent une évaluation franche et parfois cinglante de l'état actuel des relations entre l'UE et la Chine.

Ce discours ne doit cependant pas être considéré comme un épisode isolé de franchise politique.

Il doit plutôt être replacé dans un contexte plus large, dans lequel les griefs de longue date sont exacerbés par de nouveaux désaccords, notamment en ce qui concerne la guerre russe en Ukraine et la mission autoproclamée de la Chine en tant qu'intermédiaire de paix neutre.

Mais les tensions sont bien plus profondes.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir les principaux points de friction dans les relations UE-Chine.