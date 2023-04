Par Sebas van Aert

Le tic-tac de son horloge biologique se faisant de plus en plus fort, et un partenaire ayant déjà satisfait son désir d'enfant, Kim, une Néerlandaise de 37 ans, a décidé en juin 2020 qu'il était temps de commencer à étudier sérieusement les possibilités de satisfaire son désir de devenir mère.

N'ayant jamais eu d'attachement particulier à la famille "traditionnelle", elle s'est finalement rendue dans une clinique de fertilité néerlandaise, où elle a eu le choix entre un donneur de sperme provenant d'une banque de sperme néerlandaise ou d'une banque de sperme commerciale danoise.

Elle a opté pour cette dernière parce qu'elle offrait une plus grande variété de donneurs et plus d'informations à leur sujet."Alors que les banques de sperme néerlandaises ne permettent de sélectionner que quatre caractéristiques externes, à savoir la couleur des cheveux et des yeux, l'origine ethnique et la posture, les banques de sperme danoises fournissent des profils beaucoup plus complets, y compris une photo de bébé, une écriture et un son de voix", a-t-elle expliqué à Euronews.

Cela lui a permis de se faire une bonne idée de la personnalité du donneur de sperme, ce qu'elle jugeait important pour son futur enfant. "Je voulais que mon enfant puisse retracer ses origines et susciter la curiosité potentielle pour ses antécédents biologiques", a-t-elle déclaré.

Après un processus de décision approfondi, Kim a fini par choisir un donneur de sperme d'origine portugaise qu'elle a trouvé dans la base de données de la banque de sperme danoise Cryos International, qui est, de son propre aveu, la plus grande banque de sperme au monde.

Elle a passé sa commande un mardi. Sa clinique de fertilité l'a appelée le jeudi pour l'informer que trois paillettes de sperme surgelé étaient arrivées. Fait inhabituel, l'insémination qui a suivi, environ un mois plus tard, a été un succès immédiat.

La domination danoise

Dans toute l'Europe, des femmes comme Kim sont enceintes, ou ont conçu des enfants, grâce à des donneurs de sperme par l'intermédiaire de banques de sperme danoises.

Certaines cliniques de fertilité néerlandaises affirment que plus de 60% de leurs traitements sont effectués avec du sperme provenant d'un établissement danois. En Belgique voisine, 6 enfants sur 10 nés grâce à des dons de sperme auraient un père biologique danois. Environ un cinquième des dons de sperme disponibles au Royaume-Uni est importé du Danemark. L'Irish Times a même affirmé que 90% du sperme danois était destiné à d'autres pays de l'UE.

Les banques de sperme danoises elles-mêmes préfèrent ne pas donner de chiffres exacts sur la quantité de dons de sperme qu'elles exportent, pour des raisons stratégiques. Mais il est clair qu'elles sont dominantes en Europe. Selon Martin Lasse, directeur commercial de Cryos International : "Si l'Europe est un grand marché, c'est un grand marché pour nous".

Les deux plus grandes banques de sperme danoises sont Cryos International et l'European Sperm Bank. Leurs sièges se trouvent respectivement à Aarhus et à Copenhague. Alors que Cryos affirme avoir plus de 1 000 donneurs disponibles, l'European Sperm Bank déclare avoir entre 800 et 900 donneurs prêts à être sélectionnés par les receveurs.

Leur popularité peut être attribuée en partie à la large sélection de donneurs de sperme. Celle-ci offre aux futures mères une palette variée de phénotypes parmi lesquels choisir. Si l'offre est aussi vaste et variée, c'est parce que les deux sociétés ont ouvert des succursales dans d'autres parties de l'Europe, comme Chypre, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Une longue tradition

Pourquoi ce pays s'est-il imposé dans toute l'Europe en matière de don de sperme ?

Cela s'explique en grande partie par la longue tradition danoise en matière de traitement de la fertilité, ainsi que par une réglementation précoce, en 2006. Cela a permis aux femmes célibataires et lesbiennes de se faire inséminer à l'aide du sperme d'un donneur. Cette pratique n'est actuellement autorisée que dans une douzaine de pays de l'UE.

Selon Annemette Arndal-Lauritzen, directrice générale de l'European Sperm Bank, cette mesure a non seulement ouvert le débat sur le don de sperme, mais elle a également déclenché une vague de nouvelles naissances d'enfants danois issus de dons de sperme.

"Aujourd'hui, plus d'un pour cent de tous les enfants nés au Danemark sont issus d'un don de sperme. C'est le pourcentage le plus élevé de tous les pays européens. Le fait que tant d'enfants danois soient nés d'un don a vraiment fait tomber le tabou dans notre pays", a-t-elle précisé à Euronews.

Lasse Haldrup, 23 ans, donne régulièrement son sperme Lasse Haldrup

Martin Lassen estime également que le don de sperme est normalisé dans la culture danoise, simplement parce qu'il existe depuis longtemps. "Notre fondateur a créé la première banque de sperme danoise, il y a 35 ans. Depuis lors, les Danois se sont habitués à ce que les banques de sperme fassent de la publicité pour le don de sperme. Cela fait désormais partie de notre culture".

Lasse Haldrup (23 ans), qui est un donneur de sperme danois depuis juillet de l'année dernière, ne pense pas non plus que le don de sperme soit un sujet sensible dans la société danoise.

"J'en parle ouvertement. Tout le monde dans mon entourage est au courant. Ma famille. Mes amis. Et même la fille que je fréquente actuellement", a-t-il déclaré à Euronews.

Le recrutement

Contrairement à la plupart des autres pays européens, la législation danoise autorise les banques de sperme à faire librement de la publicité auprès des hommes danois. Les jeunes Danois, par exemple, sont ciblés par des publicités sur Instagram ou YouTube.

"Nous investissons beaucoup dans le recrutement des donneurs", explique M. Lassen. "Nous essayons de les éduquer en leur expliquant les avantages et les inconvénients du don, et ce qu'il peut signifier pour d'autres."

En échange de chaque don de sperme, les donneurs reçoivent une rémunération et un abonnement à un centre de remise en forme. Cette récompense financière est particulièrement appréciée des étudiants comme Lasse Haldrup. "Je reçois 40€ par don, et je fais un don environ deux fois par semaine. Pour moi, c'est gagnant-gagnant : je n'ai pas besoin d'un travail annexe et j'aide les autres à avoir des enfants."

L'investissement important dans le recrutement incite de nombreux Danois à se porter candidats pour devenir donneurs de sperme.

"En raison du nombre élevé de candidats, nous avons l'embarras du choix. Cela garantit que nous pouvons fournir du sperme de haute qualité", explique Mme Arndal-Lauritzen. Néanmoins, de nombreux tests de santé sont effectués et, au final, seuls 5% des candidats sont approuvés en tant que donneurs de sperme.

Il n'est donc pas étonnant que Kim soit rapidement tombée enceinte. Elle a accueilli son bébé au début du mois de février.