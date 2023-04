En Russie, les futurs soldats seront désormais enrôlés par e-mail

Par Alexander Kazakevich, avec agence (adapté de l'anglais)

Le pouvoir russe s'organise pour tenter d'endiguer les fuites massives des jeunes hommes qui refusent de combattre en Ukraine.

Mardi, les députés de la Douma ont adopté - en un temps record - une loi permettant désormais d'envoyer les ordres de mobilisation par voie électronique, une mesure qui rendra plus difficile d'échapper à l'armée et compliquera la vie de ceux qui ont fui à l'étranger.

"Les changements prévoient une numérisation du système de registre militaire", a indiqué la Douma dans un communiqué sur son site.

Concrètement, les ordres de mobilisation seront envoyés via le système Gosouslougy utilisé par des millions de Russes pour toute une série de démarches administratives.

Une fois l'ordre envoyé, le mobilisable se verra interdire de quitter le territoire. Et quand bien même l'appelé n'aurait pas de compte électronique chez Gosouslougy, l'ordre électronique sera tout de même considéré comme valide au bout de sept jours, selon les médias.

Jusque-là, les appelés recevaient leur ordre de mobilisation en main propre. Un système qui permettait d'ignorer ces convocations soit en déménageant, soit en fuyant le pays comme cela avait été le cas en septembre dernier. Au total, des dizaine de milliers de jeunes hommes avaient choisi cette option.

Désormais ,toute personne qui a refusé de recevoir sa convocation ou qui n'est pas joignable, "sera considéré comme réfractaire", a indiqué le communiqué de la Douma.

Et en cas de non respect de la loi, de lourdes peines de prison sont prévues.

Interrogé sur le sujet plus tôt mardi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait assuré qu'"il n'y aura pas de deuxième vague" de mobilisation, après celle "partielle" ordonnée en septembre dernier par Vladimir Poutine.

Dmitri Peskov a jugé ce changement technique "absolument nécessaire" pour "parfaire et moderniser" le système d'enrôlement national.

Cette vague a permis la mobilisation de plus de 300 000 hommes parmi les réservistes, des civils donc, mais avait été souvent menée d'une manière chaotique.

Si la Russie ne communique presque pas sur ses pertes en Ukraine, des estimations occidentales les chiffrent à près de 150 000 tués et blessés et Kyiv a annoncé préparer une contre-offensive dans les prochains mois.

Le projet de loi adopté par la Douma prévoit aussi, selon les médias russes, des sanctions qui semblent être dirigées contre les Russes se trouvant à l'étranger.

Ceux qui fuient leur convocation à l'armée se verront ainsi interdits de vendre, de transférer à des proches ou de le louer leur logement. Ils ne pourront pas non plus vendre leur voiture.

Les Russes qui ne se présentent pas au commissariat militaire sous 20 jours après leur mobilisation ne pourront plus travailler en tant qu'entrepreneur ou travailleur indépendant, recevoir des prêts ou enregistrer logement et voiture.

La police aura le droit de rechercher et d'arrêter les récalcitrants et le service des impôts, les universités et les employeurs auront pour devoir de transférer les données personnelles des concernés aux autorités.

Les autorités mènent parallèlement une politique de répression tous azimuts des opposants à l'offensive en Ukraine, ayant condamné à de lourdes peines plusieurs Russes accusés d'avoir "discrédité" l'armée ou d'avoir incendié des commissariats militaires.

Le Conseil de la Fédération devrait approuver ce projet de loi dès ce mercredi. Il devra être signé par Vladimir Poutine avant d'entrer en vigueur.