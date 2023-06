L’UE tient son rendez-vous annuel sur l’environnement

Par Euronews

Deux jours de débats et de conférences sont organisés à Bruxelles au sein de la Commission européenne pour évoquer les réalisations environnementales dans l’UE et les défis à venir.

La Green week (la Semaine verte) c'est le rendez-vous annuel de l'Union européenne pour mettre en avant ses projets et sa politique en faveur de l'environnement. Si les premières rencontres ont débuté depuis samedi, la Commission européenne a lancé mardi à Bruxelles deux jours de débats et de conférences avec pour mot d'ordre : parvenir à un monde climatiquement neutre.

Les responsables politiques présents soulignent la nécessité de changer les mentalités et surtout d'impliquer les citoyens.

"Nous n'en avons pas fait assez. En tant que dirigeants, nous devons aller plus loin dans les régions et dans nos villes et parler avec nos citoyens. Pourquoi ? Parce que nous parlons parfois de choses très techniques, de beaucoup de détails techniques", explique le maire de Cluj-Napoca, Emil Boc, présent au débat d’ouverture.

"Les gens ne prêtent pas attention aux détails techniques si vous ne trouvez pas les bons mots, le langage en fonction du niveau de compréhension et des aspects concrets de leur vie", poursuit-il.

Le monde des entreprises était également présent au début des discussions pour défendre l'équilibre qu'elles recherchent entre la réalisation de profits et engagement climatique.

"Nous notre rôle, c'est de les (les consommateurs) aider à avoir une consommation plus responsable parce que je pense que tout le monde a envie d'une consommation responsable. Mais la société n'est pas encore adaptée pour ça", juge Isabelle Guyader, responsable développement durable chez Decathlon.

Pour l'Union européenne, il n'est pas uniquement question de fixer des engagements mais aussi d'indiquer comment et à quel rythme la société veut parvenir à la neutralité carbone.