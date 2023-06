L'autoroute pour abeilles : un corridor écologique pour favoriser la biodiversité à Tallinn

Par Janis Laizans

Ce parc a pour objectif de créer un habitat idéal pour les papillons, les bourdons, les abeilles et autres pollinisateurs. Découvrez comment Tallinn se démarque en offrant un refuge précieux à ces espèces essentielles à notre écosystème. 🐝🛣️

Tallinn, la charmante capitale de l'Estonie, est en passe de devenir un modèle en matière de préservation de la biodiversité urbaine. La ville se distingue avec son "autoroute pour pollinisateurs", un parc linéaire de 14 kilomètres de long qui ressemble à une prairie luxuriante. Cette initiative novatrice vise à offrir un habitat idéal aux papillons, bourdons, abeilles et autres animaux pollinisateurs.

Un corridor écologique pour relier les espaces verts

Contrairement aux parcs urbains traditionnels, qui ont tendance à être des îlots isolés au sein de la ville, l'autoroute pour pollinisateurs de Tallinn joue un rôle crucial en reliant différents parcs et espaces verts de la capitale estonienne. Ivo Heinrich Arro, responsable du Département des espaces de la ville de Tallinn, explique : "Cette autoroute pour pollinisateurs permet de relier les différents parcs et espaces verts de la ville, favorisant ainsi la circulation des animaux et renforçant la biodiversité".

Le parc pour abeilles longe un ancien chemin de fer et une ligne à haute tension, qui ont été désaffectés et remplacés respectivement par des prairies naturelles. Afin d'enrichir davantage la biodiversité, les jardiniers de la ville ont créé des parterres de fleurs soigneusement sélectionnées, offrant ainsi un festin floral aux pollinisateurs.

Des "bordures pour abeilles" et des installations artistiques

Le long de l'autoroute pour pollinisateurs, des bordures pérennes ont été aménagées aux points de passage à forte circulation. Liivi Maekallas, jardinière de la ville de Tallinn, précise : "Nous les appelons les 'bordures pour abeilles' parce qu'elles contiennent des plantes riches en nectar, elles aident les pollinisateurs et elles sont belles". Ces bordures sont essentielles pour attirer et nourrir les abeilles, qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes.

Outre ces initiatives pratiques, trois installations artistiques respectueuses de l'environnement ont été érigées le long de l'autoroute pour pollinisateurs. Ces installations, qui servent à la fois de terrains de jeu pour les enfants et de lieux de rencontre pour les adultes, offrent également des abris aux pollinisateurs et aux insectes.

Triin Vallner, l'une des artistes ayant participé au projet, nous explique le concept : "Nous avons essayé de réunir les pollinisateurs et le public dans cette installation afin que les pollinisateurs puissent y vivre en hiver et que les hommes puissent découvrir leur espace naturel".

Une meilleure qualité de vie pour les habitants

En plus de favoriser la biodiversité, les espaces verts de Tallinn jouent un rôle essentiel dans la régulation de la température de la capitale, en particulier pendant les vagues de chaleur estivales.

En développant ses espaces verts, Tallinn aspire à offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants. Krista Kampus, directrice exécutive de l'European Green Capital explique : "Les espaces verts sont très importants pour fournir à la population des services liés à la nature. C'est crucial pour la santé des gens, en particulier en ce qui concerne la santé mentale. Mais c'est également important pour les différentes activités récréatives et, tout simplement, pour créer un environnement urbain agréable et naturel pour les gens".

Cette initiative contribue non seulement à soutenir les populations de pollinisateurs, mais également à promouvoir un mode de vie durable et équilibré pour les habitants de la capitale estonienne.