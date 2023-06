Une stratégie européenne pour la sécurité économique

La Commission européenne a présenté mardi son plan pour mieux encadrer les investissements sur le continent et à l’étranger concernant les technologies critiques.

Une nouvelle initiative européenne pour défendre les infrastructures stratégiques, les industries, la propriété intellectuelle et réduire les dépendances de l'UE. C'est l'ambition du plan présenté mardi par la Commission européenne.

"Nous nous intéressons à un nombre limité de technologies de pointe et nous voulons nous assurer qu'elles ne renforcent pas les capacités militaires de certains pays", explique la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Sans jamais nommer la Chine comme cible principale de cette initiative, ce projet détaille comment les autorités pourraient intervenir pour mieux encadrer les investissements des entreprises de l'UE.

L’institution propose de renforcer le contrôle des investissements stratégiques entrants sur le continent, ceux hors de l'Union, ainsi que les exportations de technologies de pointe.

Le risque est en fait de voir les sociétés européennes mettre en danger le savoir-faire et la sécurité de l'Union à travers un transfert excessif de techniques innovantes. Avec cette stratégie européenne de sécurité économique, il serait possible de tirer une sonnette d'alarme si les investissements sont considérés comme trop risqués.

"Je pense que ce n'est pas très protectionniste. Je pense qu'elle (la stratégie) est réaliste. Il est réaliste de voir comment la Chine et les Etats-Unis définissent leurs technologies stratégiques, où ils veulent mener et dominer certaines technologies, certaines chaînes d'approvisionnement", explique Tobias Gehrke, chercheur à l’ECFR (European Council on Foreign Relations).

"Si l'Europe est exclue de certaines de ces chaînes d'approvisionnement technologiques, je pense qu'il y a un véritable risque pour la sécurité que nous devons aborder également par le biais de ces outils de sécurité", ajoute-t-il.

Toutefois, ce sont les gouvernements qui décident du contrôle des investissements. L'initiative de la Commission semble déjà diviser les 27. Certains Etats membres craignent que cela empiète sur le principe de libre-échange qui relève de la compétence nationale.

Le plan sera étudié à la fin du mois par les 27 chefs d'Etat et de gouvernement lors du sommet européen.