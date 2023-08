Ce pays de l'UE est désormais le seul à ne pas avoir de femme ministre.

La Hongrie est devenue cette semaine le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir de femme ministre, Judit Varga ayant officiellement démissionné lundi soir.

Mme Varga, qui a annoncé sa démission fin juin pour diriger la campagne du parti au pouvoir Fidesz en vue des élections législatives européennes de juin 2024, occupait le poste de ministre de la Justice depuis 2019.

Elle sera remplacée par Bence Tuzson, ce qui signifie que les 14 postes ministériels de la Hongrie sont désormais tous occupés par des hommes.

Euronews a examiné la composition des 27 gouvernements de l'UE au 1er août et a constaté qu'un peu plus de 33 % des postes ministériels dans l'Union sont occupés par des femmes.

Si l'on exclut les premiers ministres (sauf s'ils ne sont pas chefs d'État), les vice-ministres et les secrétaires d'État, c'est la Finlande qui affiche le chiffre le plus élevé, avec deux tiers de femmes au sein du nouveau cabinet de droite.

Cinq autres États membres comptent au moins 50 % de femmes à la tête des ministères. Il s'agit des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Belgique, du Portugal et de l'Autriche.

La composition des gouvernements néerlandais et espagnol devrait toutefois bientôt changer. Des élections anticipées doivent avoir lieu aux Pays-Bas en novembre, à la suite de l'effondrement, le mois dernier, du gouvernement du Premier ministre Mark Rutte. Les élections non concluantes de fin juillet en Espagne devraient quant à elles conduire à des semaines d'impasse politique, le parti populaire de droite (PP) et le parti socialiste sortant tentant de trouver des partenaires de coalition.

Les pays proches de la parité sont la Suède, l'Allemagne et la France.

En revanche, Malte, la République tchèque et la Pologne comptent moins de 15 % de femmes ministres et se situent donc en bas du classement avec la Hongrie.