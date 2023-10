L’UE veut renforcer sa coopération pour lutter contre le terrorisme

Sylvain Plazy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

La ville de Bruxelles a été frappée par une attaque terroriste le lundi 16 octobre au soir - Tous droits réservés Sylvain Plazy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Les ministres de l’Intérieur de l’UE, réunis jeudi à Luxembourg, ont cherché à apporter des réponses après les attaques terroristes à Arras et à Bruxelles. Ils veulent plus d’échanges d’informations et accélérer les retours de migrants qui représentent un risque pour la sécurité.