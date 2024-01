L’inflation annuelle progresse de 2,9% dans la zone euro

Par Euronews

Selon une estimation rapide, publiée vendredi par Eurostat, l’inflation annuelle a progressé de 2,9% au mois de décembre 2023, contre 2,4% en novembre.

PUBLICITÉ

Le taux d’inflation annuel progresse dans la zone euro. Selon les données publiées vendredi par Eurostat, l’office européen des statistiques, les prix ont progressé de 2,9% en décembre, contre 2,4% le mois précédent.

Les denrées alimentaires, le tabac et l’alcool connaissent la plus forte progression. Les biens industriels hors énergie et l’énergie sont les autres composantes de cette inflation.

Cette hausse, après plusieurs mois de baisse, soulève des questions sur les prochaines mesures de la Banque centrale européenne (BCE). Selon les experts, la tendance de ces derniers mois laissait présager une possible baisse des taux d’intérêt. Mais le rebond de l’inflation pourrait reporter cette éventualité.