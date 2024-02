Le Japon entre en récession et perd sa place de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne

L'affaiblissement du yen a été un facteur déterminant dans le recul du Japon à la quatrième place.

L'économie japonaise est désormais la quatrième du monde après s'être contractée au dernier trimestre 2023 et être passée derrière l'Allemagne.

Le gouvernement a indiqué que l'économie s'était contractée à un taux annuel de 0,4 % entre octobre et décembre, selon les données du Bureau du Cabinet sur le PIB réel, bien qu'elle ait progressé de 1,9 % sur l'ensemble de l'année 2023.

Elle s'est contractée de 2,9 % entre juillet et septembre. Deux trimestres consécutifs de contraction sont considérés comme un indicateur de récession technique.

L'économie japonaise était la deuxième plus importante jusqu'en 2010, date à laquelle elle a été dépassée par celle de la Chine. L'année dernière, le PIB nominal du Japon s'est élevé à 4 200 milliards de dollars (3 912 510 000 euros), tandis que celui de l'Allemagne a atteint 4 400 milliards de dollars (4 098 820 000 euros), ou 4 500 milliards de dollars (4 191 975 000 euros), selon la conversion des monnaies.

Qu'est-ce qui explique le déclin économique du Japon ?

L'affaiblissement du yen a été un facteur déterminant dans le recul du Japon à la quatrième place, puisque les comparaisons du PIB nominal se font en dollars.

Mardi soir, les autorités japonaises ont tenté de défendre le yen. Cependant, les avertissements sévères se sont avérés inefficaces, pour l'instant.

"Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a fait part de son mécontentement face aux mouvements rapides du yen qui, selon lui, pourraient avoir un effet néfaste sur l'économie. Masato Kanda est même allé jusqu'à suggérer le déploiement d'une intervention sur le marché des changes comme solution potentielle à ce problème", explique Richard Snow, stratège de marché chez DailyFX.

"Les autorités japonaises sont déjà intervenues sur le marché des changes en septembre et octobre 2022 en vendant des dollars et en achetant des yens pour renforcer la valeur de la monnaie locale. Près de 20 milliards de dollars auraient été déployés dans le but de renforcer le yen, ce qui a finalement été le cas. Il s'agissait de la première intervention sur le dollar et le yen en 24 ans et elle pourrait bientôt se reproduire si Tokyo se lasse des avertissements répétés", ajoute l'analyste.

Parallèlement, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a réitéré l'importance pour les devises d'évoluer de manière stable et de refléter les fondamentaux, et a déclaré qu'il surveillait les mouvements de change avec un fort sentiment d'urgence.

Selon les économistes, la faiblesse relative du Japon reflète également le déclin de sa population et le retard de sa productivité et de sa compétitivité.