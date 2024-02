Dans l'émission State of the Union, le journaliste Stefan Grobe revient sur le revirement spectaculaire du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, lors de l'accord conclu par les chefs européens ce jeudi sur l'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine.

Les dirigeants européens se sont réunis ce jeudi pour un sommet spécial au cours duquel ils ont approuvé un programme d'aide à l'Ukraine d'un montant de 50 milliards d'euros. L'accord a été possible après que les dirigeants ont fait pression sur le dernier résistant, la Hongrie, pour qu'elle se soumette.

Jusqu'au matin du sommet, le Premier ministre Viktor Orban avait bloqué à lui seul le déblocage d'argent frais pour l'Ukraine.

Ce qui l'a fait changer d'avis n'est pas tout à fait clair.

Certains participants au sommet ont évité toute manifestation publique de triomphalisme. "Nous avons eu des discussions intensives et confiantes (avec la Hongrie), avec une grande clarté sur la situation. Mais vous comprendrez que, même si je comprends votre intérêt, je ne vous donnerai pas d'informations par le trou de la serrure", a déclaré le chancelier allemand, Olaf Scholz.

Viktor Orban a l'habitude de se mettre à dos ses partenaires de l'UE et de l'OTAN, puisqu'il retarde toujours l'adhésion de la Suède à l'alliance.

Quelle est la stratégie globale d'Orban ? Les intérêts de la Hongrie sont-ils si différents de ceux du reste de l'UE ?

Invité dans l'émission State of The Union, Frank Furedi, directeur exécutif du groupe de réflexion hongrois MCC à Bruxelles, a répondu aux questions de Stefan Grobe sur ce sujet.

Viktor Orban a finalement cédé et soutenu l'accord sur l'Ukraine lors du sommet. Le ministre hongrois des Affaires étrangères s'est rendu en Ukraine cette semaine, et apparemment M. Orban prévoit de s'y rendre également. Cela suggère-t-il que Budapest assouplit sa position sur l'Ukraine ?

Frank Furedi : Je pense que le premier ministre hongrois est un homme politique assez pragmatique. Et tant qu'il y a une possibilité de réexaminer cette question plus tard, il est heureux d'accepter la décision. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il voulait, mais en fin de compte, compte tenu de l'équilibre des forces et des calculs qu'il a faits, il était prêt à l'accepter.

Que pensent les Hongrois de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine ?

Frank Furedi : La plupart des Hongrois sont largement favorables à l'aspiration de l'Ukraine à l'indépendance. La plupart des Hongrois sont également inquiets de la présence de la Russie, comme ils le sont pour l'Ukraine, car ce sont tous deux de très grands pays. En Hongrie, le sentiment général est donc que plus vite la guerre se terminera, mieux la société hongroise se portera et plus elle sera à l'aise.

Dire que Viktor Orban a eu des démêlés avec Bruxelles serait un euphémisme. Aujourd'hui, il est plus isolé que jamais. Quelle est sa stratégie, se réjouit-il de cette situation ?

Frank Furedi : Vous savez, la façon dont je vois les choses est que Viktor Orban peut être isolé lors des réunions du Conseil européen, mais en termes de position globale qu'il a au sein de l'Europe, j'ai l'impression que beaucoup de gens se tournent vers lui parce qu'il parle et dit des choses que d'autres personnes sont peut-être un peu intimidées d'exprimer. Beaucoup de gens, par exemple, d'autres politiciens et premiers ministres se méfient également de la façon dont la guerre est menée et du soutien de l'UE. Mais M. Orban est l'une des rares personnes prêtes à se lever et à dire ces choses.

Enfin, la Hongrie prendra la présidence de l'UE en juillet. A quoi peut-on s'attendre ?

Frank Furedi : Je pense que la présidence hongroise va surprendre beaucoup de gens parce qu'ils s'attendent à ce qu'elle soit provocatrice. Ils s'attendent à ce que le Premier ministre hongrois tente toutes sortes d'astuces. Ils oublient qu'Orban est là depuis très longtemps. Il connaît les ficelles du métier. Il est très expérimenté. Il est très pragmatique, c'est un négociateur. Il est toujours en train de conclure des accords et il est donc capable de combiner ses principes avec les réalités politiques. Je pense que l'on peut s'attendre à un leadership efficace de la part de la Hongrie.