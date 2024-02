Le chef de l'UNRWA, Pierre Lazzarini, a déclaré lundi qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et qu'il espérait que l'UE continuerait à financer son agence, après les allégations selon lesquelles des membres du personnel auraient été impliqués dans l'attaque du Hamas contre Israël.

PUBLICITÉ

"Non, je n'ai pas l'intention de démissionner", a déclaré M. Lazzarini, qui dirige l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, à la presse à Bruxelles, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.

Des membres du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu ont demandé à M. Lazzarini de démissionner après que de graves allégations ont été formulées à l'encontre de ses collaborateurs.

"Nous avons un gouvernement qui demande (ma) démission. Il se peut que d'autres voix s'élèvent, mais je n'ai entendu aucun autre gouvernement", a expliqué M. Lazzarini.

Le mois dernier, Tel-Aviv a affirmé que 12 membres du personnel de l'UNRWA étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre lancées par le Hamas contre Israël, qui ont tué plus de 1 200 Israéliens et déclenché une guerre à Gaza qui a coûté la vie à plus de 26 000 Palestiniens.

Cette grave accusation, révélée par Israël le jour même où la plus haute juridiction de l'ONU lui a ordonné d'empêcher un génocide à Gaza, a suscité des craintes quant à une éventuelle infiltration du Hamas, désigné comme organisation terroriste par l'UE, au sein de l'agence de l'ONU financée par l'Occident.

M. Lazzarini a toutefois laissé entendre qu'Israël n'avait pas encore fourni de preuves pour étayer ses accusations.

Au cours du week-end, les forces de défense israéliennes ont également affirmé avoir découvert le centre de données et de communications du Hamas dans un tunnel situé directement sous le siège de l'UNRWA à Gaza. M. Lazzarini a depuis déclaré qu' il n'avait pas connaissance de ce tunnel.

À la suite de discussions avec des représentants de la Commission européenne, M. Lazzarini a déclaré qu'il y avait un "engagement mutuel" pour répondre aux préoccupations qui ont incité l'exécutif de l'UE à lancer un examen de son financement à l'UNRWA.

Si la Commission a assuré que son aide humanitaire se poursuivrait "sans relâche" après les allégations, elle a suggéré que son don de 82 millions d'euros d'aide au développement, prévu pour la fin février, serait conditionné à l'audit par l'UNRWA de ses procédures de recrutement, au renforcement de ses mécanismes de contrôle interne et au filtrage de ses 30 000 employés.

M. Lazzarini a déclaré que ses conversations avec les commissaires sur cette question avaient été "très constructives".

Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'UE, a fortement suggéré que l'argent de l'UE serait versé comme prévu étant donné que l'UNRWA avait lancé l'enquête demandée par l'UE.

"La Commission n'a jamais demandé que l'enquête soit terminée, mais qu'elle soit lancée", a déclaré M. Borrell, ajoutant : "Nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre que cela ne peut pas être terminé en 20 jours".

L'examen indépendant de l'UNRWA est dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Un rapport intérimaire est attendu fin mars.

La suppression du financement de l'UNRWA "affectera les Européens"

Plusieurs pays ont interrompu leurs versements à l'UNRWA à la suite de ce scandale. Il s'agit notamment de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis, ce qui porte un coup dévastateur à l'agence qui dépend des donateurs.

M. Lazzarini a déclaré que si les gouvernements maintenaient leurs décisions, l'UNRWA perdrait 450 millions de dollars (418 millions d'euros) rien que pour cette année. Il a indiqué qu'il était en contact avec "un certain nombre de pays" afin d'évaluer leurs attentes en ce qui concerne le déblocage de ces fonds.

Sans gel des fonds, la trésorerie de l'agence aurait été assurée jusqu'en juillet, a fait remarquer M. Lazzarini, mais les suspensions annoncées signifient qu'elle sera négative à partir du mois de mars.

M. Borrell a déclaré que de telles décisions équivalaient à une "punition collective" plutôt qu'à une "responsabilité individuelle".

"Cesser de soutenir l'UNRWA signifierait l'interruption de services vitaux pour des millions de personnes dans le besoin, et une catastrophe humanitaire encore plus grande à Gaza, ce qui doit être évité", a déclaré M. Borrell à la presse.

PUBLICITÉ

"Non seulement parce qu'il s'agit d'un impératif humanitaire. Mais aussi parce que cela aurait des répercussions dangereuses sur la stabilité régionale et affecterait également les Européens".

Alors que sept Etats membres ont interrompu leur financement, d'autres pays, comme l'Espagne, la Belgique et l'Irlande, ont fermement soutenu le rôle de l'agence dans les territoires palestiniens et dans la région, certains appelant même la Commission à augmenter son aide financière.

Dans ses remarques lundi, M. Borrell a critiqué le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ses tentatives visant à "annuler" le travail de l'UNRWA. Il a assuré que ce n'est que lorsque les Palestiniens auront obtenu le statut d'État que le travail de l'agence pourra être interrompu à juste titre, affirmant que son existence 75 ans après sa création était en soi "déplorable".

Dimanche, une commission du parlement israélien, la Knesset, a approuvé un projet de loi visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA à Jérusalem, qui fera l'objet d'un vote préliminaire mercredi.

La situation à Rafah est "extraordinairement difficile"

M. Lazzarini a également dénoncé la situation dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, qu'Israël considère comme le dernier bastion du Hamas et où les forces israéliennes ont lancé une offensive militaire dans la nuit. On estime qu'environ 1,4 million de Palestiniens se trouvent dans cette zone après avoir fui d'autres parties de la bande de Gaza.

PUBLICITÉ

Israël leur a ordonné d'évacuer, mais M. Borrell a expliqué son incrédulité face à cette demande, étant donné qu'ils ne peuvent pas fuir vers le sud au-delà de la frontière égyptienne.

"Ils vont évacuer où ? Sur la lune ? Où vont-ils évacuer ces gens ?" a-t-il demandé.

M. Lazzarini a expliqué que les agences de l'ONU n'étaient pas en mesure d'assurer la protection minimale requise parce que les forces de police locales "ne sont peut-être plus opérationnelles, car nombre d'entre elles ont été tuées" et que de nombreux officiers sont réticents à apporter leur aide parce que les convois d'aide ont été pris pour cible par "des centaines de jeunes".

"Les jours à venir nous diront si, oui ou non, nous pourrons continuer à opérer dans un environnement extraordinaire et difficile", a-t-il expliqué.