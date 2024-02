Les pays de l'UE consacrent 240 milliards d'euros par an aux dépenses militaires, mais restent dépendants des États-Unis à de nombreux égards.

Les propos tenus par Donald Trump lors d'un rassemblement en Caroline du Sud ont fait l'effet d'une "douche froide" pour l'Union européenne, comme l'a dit le Premier ministre polonais Donald Tusk.

L'ancien président des États-Unis et possible candidat républicain à la Maison Blanche pour les élections de novembre a essentiellement promis, s'il est élu, de ne pas fournir d'aide en cas d'attaque aux pays de l'OTAN qui n'investissent pas au moins 2 % de leur budget dans les dépenses militaires : une catégorie dans laquelle entrent de nombreux États membres de l'UE.

Selon les données de l'Agence européenne de défense pour 2022, seuls cinq pays de l'UE dépassent ce seuil : la Grèce, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Dépendance à l'égard des États-Unis

En cas de réélection de Donald Trump, la sécurité européenne pourrait donc être menacée. D'autant plus que la dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis reste marquée à bien des égards selon de nombreux experts du domaine, dont Mihai Sebastian Chihaia, analyste au European Policy Centre.

"Il s'agit en particulier de capacités stratégiques dont l'UE a grandement besoin, comme les capacités de transport militaire, les capacités satellitaires, la surveillance maritime et aérienne et, dans le même temps, la logistique commune".

Laissant de côté la question complexe de la dissuasion nucléaire accordée à l'Europe par les États-Unis, M. Chihaia identifie trois priorités pour l'action militaire de l'UE à l'heure actuelle. "Soutenir l'Ukraine, reconstituer les stocks de munitions et développer les capacités militaires européennes".

Les dépenses militaires de l'Union

Ce n'est pas seulement une question d'argent. En effet, les dépenses militaires combinées des États membres de l'UE atteindront 240 milliards d'euros en 2022, soit beaucoup moins que les États-Unis (794 milliards), mais plus de deux fois plus que la Russie (92 milliards) et presque autant que la Chine (273 milliards).

Le problème est plutôt la fragmentation : chaque Etat dépense pour lui-même sans trop se coordonner avec les autres, explique l'analyste de l'Epc.

Selon l'Agence européenne de défense, en 2021, moins de 20 % des fonds destinés à l'achat d'équipements de défense ont été alloués à des projets communs au niveau européen, alors que le seuil minimum convenu serait de 35 %.

"Il est également important de noter qu'en 2022, seuls neuf États membres ont fourni des données, il est donc difficile de dire où nous en sommes."

L'harmonisation de la production militaire a fait des progrès. Le lancement du Fonds européen de défense (FED), doté d'un budget de près de huit milliards d'euros pour la période 2021-2027, et de l'Edirpa (European defence industry reinforcement through common procurement actcon), doté d'un budget de 500 millions.

Mais surtout, le fonds créé par le règlement Asap(Ammunition Production Support Act), qui alloue 500 millions d'euros du budget de l'UE pour soutenir l'industrie militaire des États membres dans la production de missiles et de munitions d'artillerie : pour la première fois dans l'histoire, l'UE utilise son budget pour financer directement la production d'armements.

Le mirage de l'armée européenne

Un autre élément important de la défense européenne est la capacité de déploiement rapide de l'Union européenne, une force armée de 5 000 hommes destinée à être déployée sur les théâtres de crise, approuvée dans le cadre du "Compas stratégique", un plan présenté en mars 2022.

"La capacité de déploiement rapide de l'Union européenne devrait être opérationnelle à partir de 2025 et pourra être utilisée pour des missions d'évacuation et de sauvetage, ou pour stabiliser un pays", explique Mihai Sebastian Chihaia. "Mais pour qu'elle fonctionne, il faut des troupes, y compris des chaînes de commandement, des technologies stratégiques telles que les satellites, et des fonds. Pour l'instant, on ne sait pas exactement d'où viendront ces fonds".

Le premier exercice de ce contingent a eu lieu en octobre à Cadix, en Espagne, avec la participation de 2 800 soldats. Pour certains, cela pourrait être considéré comme le premier pas vers une véritable armée européenne.

Mais la question la plus problématique est le processus décisionnel qui régit cette force militaire : pour déployer la capacité de déploiement rapide de l'Union européenne, il faut le consentement de tous les États membres de l'UE, car il s'agit d'une décision de politique étrangère : une condition difficile à remplir dans le court laps de temps dans lequel une réponse à une crise est nécessaire, comme l'admet Chihaia. "Il serait possible d'utiliser l'article 44 du traité sur l'Union européenne : la mise en œuvre d'une mission peut être confiée à un groupe d'États membres. Mais il faut toujours l'unanimité pour activer cet article".

La création d'une armée européenne est également une hypothèse lointaine pour Nathalie Loiseau, eurodéputée française de Renew Europe. "Les forces armées nationales sont placées sous le commandement des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union. L'objectif réaliste d'une défense commune, selon l'eurodéputée, devrait plutôt être d'améliorer l'interopérabilité, l'acquisition et la fourniture d'armes au niveau européen.

Une idée avancée par son président, Emmanuel Macron, est l'émission d'une dette européenne commune pour financer les dépenses militaires, à l'instar de ce qui a été fait pour la relance de la pandémie Covid19. Un changement de rythme est certainement nécessaire, selon M. Loiseau, dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain pour l'Europe.

"Avec une guerre d'agression en Europe contre l'Ukraine et une guerre hybride de la Russie contre les États membres de l'UE, il est temps non pas de faire la guerre, mais de décourager le risque d'agression".

Si ce n'est pas maintenant, quand la défense européenne commencera-t-elle vraiment à être prise au sérieux ?"