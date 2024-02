Après la mort de Navalny, l'UE veut soutenir l'opposition russe

Par Euronews

Les chefs de la diplomatie des pays de l’Union européenne se réunissent à Bruxelles pour discuter notamment du conflit en Ukraine. La veuve d’Alexeï Navalny est également présente.

Au programme, des discussions sur le conflit à Gaza. Mais aussi sur la guerre en Ukraine, qui va bientôt entrer dans sa troisième année. L’UE réfléchit à d'éventuelles sanctions, notamment après la mort vendredi de l’opposant Alexeï Navalny.

"Cela fait environ deux ans que Poutine a lancé cette guerre contre l'Ukraine, et il ne semble pas qu'il soit prêt à l'arrêter. Au contraire. Donc, sur les deux fronts, le politique et le militaire, nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et le peuple russe qui veut vivre en liberté et rendre hommage à Navalny", a déclaré Josep Borell.

La veuve d’Alexeï Navalny est elle aussi à Bruxelles ce lundi pour rencontrer les dirigeants européens. L’enquête sur la mort de l’opposant russe est toujours en cours.