Le Parti socialiste européen (PSE) a désigné Nicolas Schmit comme principal candidat aux élections européennes, lors du congrès électoral qui s'est tenu ce samedi à Rome.

Le centre-gauche est le deuxième parti au Parlement européen et se veut le plus déterminé à contenir la montée de l'extrême droite. Il accuse le Parti populaire européen de centre-droit (PPE) de dériver vers des valeurs populistes et autoritaires.

Le Luxembourgeois détient le portefeuille de l'emploi et des droits sociaux à la Commission européenne et le parti estime que cela témoigne de l'engagement en faveur d'une politique plus équitable sur le plan social qui marque son manifeste, adopté lors du congrès.

Le PSE propose que la transition économique visant à préserver la planète soit plus équitable pour les citoyens grâce à un pacte vert et social rénové.