La plupart des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage exclusif réalisé par IPSOS pour Euronews estiment que le soutien à l'Ukraine doit être maintenu. Mais ils sont partagés quant à savoir s'il s'agit d'une priorité pour le prochain mandat.

Selon un sondage exclusif IPSOS/Euronews, les électeurs de l'UE hésitent à prendre une position claire en ce qui concerne l'aide de l'Union à l'Ukraine.

Ce sondage, le premier du genre, auquel ont participé près de 26 000 personnes de 18 pays de l'UE, révèle que 36 % des Européens souhaitent que l'aide à l'Ukraine soit une priorité du prochain Parlement européen. 36% également considèrent qu'il s'agit d'une question importante, mais non prioritaire, tandis que les 27 % restants estiment qu'il s'agit d'une question secondaire.

Les opinions sur l'aide à l'Ukraine déchirée par la guerre diffèrent toutefois considérablement d'un pays à l'autre.

Une solidarité nuancée

Les répondants des États membres nordiques de l'UE sont les plus nombreux à demander au prochain Parlement d'être plus proactif dans son soutien à l'Ukraine, 68 % des Suédois, 59 % des Danois et 57 % des Finlandais déclarant qu'il s'agit d'une priorité pour eux.

En revanche, en Hongrie, en Grèce, en Roumanie et en Slovaquie, la plupart des personnes interrogées - respectivement 47 %, 45 %, 48 % et 39 % - considèrent l'aide à l'Ukraine comme une question secondaire. Seuls 12 % des Hongrois estiment que l'aide à l'Ukraine devrait être une priorité de l'UE au cours du prochain mandat.

En Allemagne, en Pologne et en République tchèque, où les gouvernements sont parmi les plus grands donateurs d'aide militaire à l'Ukraine, les personnes interrogées semblent ressentir une certaine lassitude à l'égard de l'aide, les pourcentages étant très proches de la moyenne de l'UE.

Une partie du mécontentement en Europe de l'Est et dans les États membres limitrophes de l'Ukraine est probablement liée à l'importation de produits agricoles ukrainiens, contre lesquels les agriculteurs européens ont protesté en arguant qu'ils faisaient baisser les prix dans l'ensemble de l'Union.

En ce qui concerne l'idéologie politique, les sympathisants des Verts (57 %) soutiennent massivement l'idée de faire de l'aide au soutien une priorité pour les cinq prochaines années. Les répondants s'identifiant aux trois principaux groupes politiques du Parlement européen - le Parti populaire européen de centre-droit, les Socialistes et Démocrates de centre-gauche et les groupes centristes de Renew - sont également largement en faveur du maintien d'un soutien fort à l'Ukraine.

Le soutien des électeurs de gauche est plus modéré mais néanmoins largement positif. Une majorité des personnes interrogées qui s'alignent sur le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie considèrent toutefois que l'aide à l'Ukraine est secondaire.

Le sondage ne fait toutefois pas de distinction entre les différents types d'aide. L'UE fournit une assistance militaire, macro-financière et humanitaire à l'Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle il y a plus de deux ans.

Le soutien de l'UE aide-t-il réellement l'Ukraine ?

À la question de savoir si la position de l'UE à l'égard de l'Ukraine a eu un impact positif sur l'évolution de la situation dans ce pays en difficulté, les personnes interrogées dans les 18 pays sondés sont tout aussi divisées.

36% affirment que l'UE a eu un impact positif, 32 % déclarent que l'impact de l'Union n'a été ni positif ni négatif, et les 31 % restants pensent que l'impact a été négatif.

Selon les chiffres publiés par le Conseil de l'Union européenne, le montant total de l'aide fournie à l'Ukraine par les 27 États membres s'élève à plus de 143 milliards d'euros.

Sur ce montant, 81 milliards d'euros ont été promis par le biais du budget de l'UE sous la forme d'une aide financière, économique et humanitaire, auxquels s'ajoutent 12 milliards d'euros fournis par les États membres dans le même but. L'assistance militaire s'élève à 33 milliards d'euros - les deux tiers sous forme de soutien bilatéral et les 11 milliards restants dans le cadre de la facilité européenne de soutien à la paix - tandis que 17 milliards d'euros ont été déboursés pour soutenir les réfugiés au sein de l'UE.

Plus de quatre millions de réfugiés ukrainiens ont trouvé refuge dans l'UE depuis mars 2022. Leur protection et leurs besoins fondamentaux, notamment en matière de soins de santé, d'éducation des enfants et de logement, sont couverts par le système de protection temporaire.

L'UE a également pris une série de sanctions massives et sans précédent contre la Russie en raison de son agression militaire contre l'Ukraine. 13 trains de mesures ont été adoptés pour réduire les ventes de combustibles fossiles et de métaux russes et pour limiter considérablement l'accès de la Russie aux biens et technologies clés qu'elle pourrait utiliser sur le champ de bataille.

En outre, plus de 300 milliards d'euros provenant de la Banque centrale de Russie ont été immobilisés dans l'UE et les pays alliés du G7.

Les personnes interrogées dans les pays nordiques - 63 % des Danois, 60 % des Finlandais et 58 % des Suédois - ont une opinion positive de l'impact de l'UE sur le soutien à l'Ukraine. L'axe franco-allemand, quant à lui, est modérément satisfait : 37 % des Français interrogés ont une opinion positive et 31 % une opinion négative, soit plus ou moins la même chose qu'outre-Rhin.

En Roumanie, en Slovaquie, en Italie, en Autriche, en Grèce et en Hongrie, la plupart des personnes interrogées pensent que l'impact de l'UE sur la guerre en Ukraine a été inefficace.