Le Parlement européen "examine les allégations" selon lesquelles certains de ses membres ont été payés par un réseau de propagande russe déjoué en début de semaine par les autorités tchèques, ont confirmé ses services de presse à Euronews.

PUBLICITÉ

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré jeudi que "la Russie avait approché des législateurs de l'UE" et les avait payés pour "promouvoir la propagande russe" en Europe, dans le cadre d'une opération découverte par une enquête tchèque.

Les services du Parlement n'ont pas été en mesure de confirmer le nombre d'eurodéputés concernés, mais ont déclaré vendredi qu'ils travaillaient "en coordination avec leurs partenaires institutionnels" en réponse à ces allégations explosives.

Dans une lettre adressée à la présidente du Parlement, Roberta Metsola, la cheffe du groupe centriste Renew Europe, Valérie Hayer, décrit les allégations comme une "attaque claire" contre le Parlement et son "mandat démocratique".

"Si des députés européens ou des candidats aux prochaines élections européennes ont reçu de l'argent ou ont été corrompus par le gouvernement russe ou ses mandataires, ils doivent être démasqués", a déclaré Mme Hayer.

Cette déclaration intervient un peu plus de deux mois avant que les électeurs européens ne se rendent aux urnes pour élire 720 membres du Parlement européen, et alors que l'on craint de plus en plus que les mandataires du Kremlin n'utilisent la manipulation de l'information pour fausser le vote démocratique.

S'exprimant lors d'un débat sur l'ingérence étrangère au Parlement belge jeudi, M. De Croo a confirmé que les services de renseignement belges avaient été informés par les services secrets tchèques des allégations concernant des députés européens.

Selon les médias tchèques citant des responsables des services de renseignement, les allégations concernent des hommes politiques d'Allemagne, de France, de Pologne, de Belgique, des Pays-Bas et de Hongrie.

Au cœur de l'opération démantelée par les autorités tchèques se trouvait la société d'information Voice of Europe, qui a été sanctionnée par la République tchèque, ainsi que deux personnes.

L'une des personnes sanctionnées est Viktor Medvedchuk, homme politique ukrainien pro-Kremlin, qui, selon le ministère tchèque des affaires étrangères, a utilisé Voice of Europe pour diffuser de la propagande visant à porter atteinte à "l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance" de l'Ukraine.

Le premier ministre tchèque, Petr Fiala, a déclaré que l'opération découverte visait à déstabiliser l'ensemble de l'Europe et a révélé que d'autres pays européens avaient ouvert des enquêtes à la suite des efforts de la République tchèque.

L'agence polonaise de sécurité intérieure a déclaré jeudi qu'elle effectuait également des perquisitions dans la capitale Varsovie et dans la ville de Tychy dans le cadre d'une enquête commune "coordonnée" avec d'autres pays européens.

S'exprimant depuis New York jeudi soir, la vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, a confirmé que l'enquête polonaise pourrait bientôt déboucher sur d'autres accusations et a accusé M. Poutine d'utiliser des "canaux douteux" pour exercer son influence et des "partis nationaux" pour se faire le porte-parole.

Voice of Europe au cœur des allégations

Le média au cœur de l'enquête est Voice of Europe, une société néerlandaise cotée en bourse dont le siège officiel se trouve dans un petit village de la province du Brabant-Septentrional.

Il y a 11 jours, elle a organisé un débat au Parlement européen à Strasbourg lors d'une session plénière, accueillant des députés européens de Vox (Espagne) et du Forum voor Democratie (Pays-Bas), un parti d'extrême droite.

Le site web de la société est indisponible depuis mercredi soir, selon les archives du site. Alors que ses comptes X, Facebook et YouTube sont inactifs depuis le 27 mars, son compte Telegram est toujours actif.

Mais son contenu montre clairement qu'elle avait un accès total au parlement et à ses membres. Ses vidéos sur les médias sociaux mettent en scène une série d'eurodéputés, principalement du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID) ou des membres non-inscrits.

Dans sa lettre à Roberta Metsola, Mme Hayer demande que l'accès de Voice of Europe aux locaux du Parlement européen soit suspendu et que l'Union européenne suive l'exemple de la République tchèque en imposant des sanctions à l'échelle de l'UE à la société.

Les autres groupes parlementaires et la présidente du Parlement n'ont pas encore commenté ces allégations.