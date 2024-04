La cote de popularité de la Commission européenne est profondément divisée au sein de l'UE et alarmante dans une poignée d'États membres, selon un sondage, ce qui soulève des questions quant à la candidature d'Ursula von der Leyen à un second mandat à la tête de l'institution.

Une majorité d'électeurs (63 %) considère le travail de la Commission de manière négative ou n'a pas d'opinion. C’est ce qui ressort du sondage exclusif réalisé par Ipsos pour Euronews, ce qui suggère que l’institution ne parvient pas à toucher la plupart des Européens.

Sur un échantillon de 26 000 citoyens européens dans 18 États membres, 37 % estiment qu'ils considèrent le travail de la Commission, présidée par Ursula von der Leyen, de manière positive, 31 % de manière négative et 32 % n’ont pas d’avis.

Ce sondage intervient deux mois avant les élections européennes où environ 370 millions d'électeurs désigneront leurs nouveaux représentants au Parlement européen. Ce scrutin déclenchera ensuite la course à la présidence de la Commission.

Ursula von der Leyen, désignée en 2019 alors qu'elle n'était pas officiellement candidate, est actuellement pressentie pour obtenir un second mandat de cinq ans. Sa famille politique, le Parti populaire européen (PPE) l'a désignée comme candidate principale.

Pour obtenir ce second mandat, elle devra obtenir l’approbation des dirigeants de l'UE et le soutien d’une majorité au Parlement européen renouvelé, un test qu'elle a passé avec une marge de neuf voix en 2019.

Bien qu'elle se soit forgée une solide réputation dans les cercles politiques, Ursula von der Leyen est critiquée pour ses rares apparitions publiques et sa réticence à aller dans la rue pour rencontrer les électeurs.

Il en résulte une faible perception de son institution dans la grande majorité des États membres. Une majorité des personnes interrogées ont une opinion positive de sa Commission dans seulement trois des Etats membres : au Portugal (61%), au Danemark (54%) et en Espagne (54%).

Le taux d'approbation chute à 18 % en France, l'un des membres fondateurs de l'UE, où 36 % des personnes interrogées jugent négativement le travail de la Commission et où 46 % ne savent pas ce qu'il en est.

La perception est également inquiétante dans les États d’Europe centrale et de l’est, tels que l'Autriche, où 41 % des citoyens ont une opinion négative de la Commission, ainsi qu'en Hongrie et en République tchèque, où 38 % des citoyens ont une opinion négative de l’institution.

Les résultats suggèrent également qu'environ un tiers des Européens n'en savent pas assez sur la Commission pour pouvoir se faire un avis sur ses travaux.

La Commission impopulaire auprès des franges politiques

La montée en puissance des partis marginaux, en particulier d'extrême droite, pose également un problème de réputation à la Commission. Ces partis populistes accusent souvent l’institution et l’UE d'être responsables de la récession économique et des difficultés sociales en Europe, ce qui alimente le scepticisme croissant à l'égard du projet commun.

L'enquête montre que les électeurs des partis appartenant au groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID) - tels que le Rassemblement national en France, la Lega en Italie ou Alternative für Deutschland (AfD) en Allemagne - sont les plus critiques à l'égard du travail de la Commission, 61 % d'entre eux le jugeant négatif et seulement 12 % positif.

La Commission est également perçue négativement par une majorité d'électeurs conservateurs et eurosceptiques (52 %) et par une proportion importante d'électeurs d'extrême gauche (39 %). C'est auprès des sociaux-démocrates et du Parti populaire européen (PPE), d’Ursula von der Leyen, que son taux d'approbation est le plus élevé.

Pour de nombreux partis populistes, la Commission est devenue un totem de technocratie qu'ils peuvent attaquer afin de semer un sentiment anti-Bruxelles.

Un cas représentatif est celui du Rassemblement national qui cible la responsable allemande en tant qu'alliée du président français, qu'il accuse de "brader" l'industrie européenne à des puissances étrangères, et même de saper l'utilisation du français en tant que lingua franca dans les institutions européennes.

Le Fidesz du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, poursuit des tactiques similaires. Son gouvernement utilise des fonds publics pour critiquer Ursula von der Leyen dans des campagnes d'affichage public.

De toutes les professions, les travailleurs manuels sont les plus susceptibles d'avoir une opinion négative du travail de la Commission (37 %), suivis par les travailleurs indépendants et les propriétaires de marchandises (35 %).

Le soutien à l'adhésion à l'UE reste élevé

Bien que la Commission ait du mal à se faire une réputation dans de nombreux États membres, l'adhésion à l'UE bénéficie toujours d'un large soutien dans les États membres, d'après le sondage.

À la question de savoir si l'adhésion à l'UE est une bonne ou une mauvaise chose pour leur pays, 62 % des personnes interrogées en moyenne répondent "bonne", le soutien étant le plus fort au Portugal, en Espagne et au Danemark, et le plus faible en République tchèque, en France et en Italie.

Sans surprise, le scepticisme à l'égard des avantages de l'adhésion à l'UE est le plus fort parmi les électeurs d'extrême droite appartenant au parti ID, dont 37 % pensent que c'est une mauvaise chose pour leur pays.

Ce chiffre tombe à 3 % seulement chez les électeurs des Verts, qui sont 81 % à considérer l'adhésion à l'UE comme une bonne chose.

Même parmi ceux qui votent pour des partis appartenant au groupe CRE - tels que Vox en Espagne, Fratelli d'Italia en Italie ou Droit et Justice en Pologne - et qui sont généralement considérés comme des eurosceptiques populistes, 48 % considèrent l'adhésion à l'UE comme une bonne chose.

Ces données confirment ce qui devient évident lors des campagnes électorales dans de nombreux pays de l'UE : la Commission est l'institution la plus susceptible d'éveiller des sentiments d'euroscepticisme parmi les électeurs, et les partis situés à la périphérie de l'échiquier politique sont prêts à capitaliser sur ce point.