Selon un sondage exclusif IPSOS/Euronews, l'Ukraine est le pays candidat à l'adhésion à l'UE préféré des électeurs européens. Mais l'élargissement de l'Union ne figure pas parmi les priorités des citoyens à l'approche des élections européennes de juin prochain.

45% des électeurs de l'UE sont favorables à l'adhésion de l'Ukraine, tandis que 35 % y sont ouvertement opposés et 20 % sont indécis, selon un sondage Euronews/Ipsos réalisé auprès de 26 000 personnes interrogées dans 18 États membres.

Le pays déchiré par la guerre et la Moldavie voisine ont déposé leur candidature à l'adhésion à l'UE quelques semaines après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, fin février 2024, et ont obtenu le statut de candidat en un temps record. Depuis, les dirigeants européens ont également décidé d'ouvrir des négociations.

Avant la guerre, la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne était considérée comme lointaine, car d'autres pays des Balkans occidentaux avaient déjà vu leur candidature bloquée depuis des années.

Les résultats du sondage sur l'élargissement, pays par pays, suggèrent que l'opinion plutôt favorable des Européens à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE est un mélange d'émotions, de sympathie et de réalisme politique.

Par exemple, 68 % des Finlandais souhaitent que l'Ukraine rejoigne l'UE. La Finlande, qui partage une frontière avec la Russie, est récemment devenue membre de l'OTAN, abandonnant au passage des décennies de neutralité. Les stratèges nordiques estiment que l'intégration progressive de l'Ukraine dans l'UE finira par affaiblir la capacité de la Russie à interférer dans le voisinage oriental de l'Union.

Ils sont suivis par le Portugal et l'Espagne, où des majorités écrasantes (68 %) sont également favorables à l'adhésion de l'Ukraine.

D'autres pays nordiques, dont la Suède et le Danemark, ainsi que des États membres voisins de l'Ukraine, comme la Pologne et la Roumanie, sont également enthousiastes à cette perspective.

L'État membre qui s'oppose le plus à l'adhésion de l'Ukraine est la Hongrie, où 54 % des personnes interrogées s'opposent à une telle démarche et seulement 18 % y sont favorables.

La France, malgré le soutien inconditionnel du président Emmanuel Macron à l'Ukraine contre la Russie, est également l'un des Etats membres où l'opposition à l'adhésion de l'Ukraine est la plus forte.

Sur la base des partis politiques, les électeurs des Verts sont les plus favorables à l'ouverture des portes de l'UE à l'Ukraine, suivis par l'électorat centriste de la Grande Coalition (PPE, Renew et S&D) et les nationalistes des Conservateurs et Réformateurs européens. Les électeurs du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie sont ouvertement opposés à l'Ukraine, 64 % d'entre eux étant dans le camp des opposants.

Des perceptions diverses de la sécurité

Alors que l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, qui en est à sa troisième année, a donné un nouvel élan au processus d'élargissement à Bruxelles et dans les autres capitales, les électeurs sont beaucoup moins enthousiastes. L'élargissement ne figure même pas parmi les dix priorités qu'ils ont identifiées pour le prochain plébiscite et le prochain mandat.

Et à l'exception de l'Ukraine, une majorité relative d'électeurs européens ne partagent pas l'idée de leurs dirigeants politiques selon laquelle l'adhésion d'autres pays à l'Union renforcerait la stabilité de l'Europe.

Dans ce cas, l'environnement géographique et politique joue également un rôle. Les opinions favorables des pays nordiques chutent de façon spectaculaire, tandis que les électeurs des pays d'Europe centrale et méridionale ont des opinions disparates.

Seuls 37% des électeurs européens soutiennent l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'UE, 33% y sont opposés et 30% n'ont pas d'opinion. Les plus favorables sont les Roumains (62 %), mais la plupart des Allemands (40 %) sont contre, tout comme 50 % des Français.

En ce qui concerne la Géorgie, les partisans et les opposants sont à égalité (35 % chacun), tandis que 30 % des personnes interrogées ne se prononcent pas. La Géorgie a reçu le statut de candidat en décembre dernier et les dirigeants de l'UE n'ont pas encore approuvé l'ouverture de négociations.

Les Européens sont également divisés sur l'adhésion de la Serbie, avec 37 % d'opinions défavorables et 35 % d'opinions favorables. Les Roumains, une fois encore, sont les plus favorables, tandis que les Allemands, les Français et les Néerlandais s'y opposent massivement.

La tendance est la même pour l'Albanie, où le vote contre est en tête (38 % contre 34 %).

La Turquie est le candidat à l'adhésion à l'UE le moins populaire auprès des Européens, selon le sondage IPSOS, 55 % des Européens ayant voté contre. Il n'y a qu'en Roumanie, en Espagne, en Bulgarie, au Portugal et en Hongrie que le vote d'approbation est le plus fort, les répondants des autres Etats membres se prononçant contre.

Le Monténégro et la Macédoine du Nord sont également des pays candidats et ont déjà entamé le processus de négociation, mais ils n'ont pas été inclus dans l'enquête IPSOS/EURONEWS.