Comment soutenir l'Ukraine à long terme ?

Les membres de l'OTAN sont réunis à Bruxelles et discutent de la façon d'apporter un soutien structurel et solide à Kyiv.

Les ministres des affaires étrangères de l'Organisation militaire sont réunis à Bruxelles, mercredi et jeudi, avec l'Ukraine au cœur de leurs préoccupations, alors que la Russie gagne doucement du terrain sur le champ de bataille.

Nous sommes en train d'élaborer un cadre institutionnel plus solide et plus durable pour le soutien à l'Ukraine Jens Stoltenberg secrétaire général de l'OTAN

Le secrétaire général de l'Alliance atlantique a insisté sur la nécessité de structurer la façon dont les pays interviennent pour soutenir Kyiv. "Nous sommes en train d'élaborer un cadre institutionnel plus solide et plus durable pour le soutien à l'Ukraine. Les différentes manières de garantir que notre soutien doivent moins dépendre d'offres volontaires à court terme et davantage d'engagements à long terme de l'OTAN" a développé Jen Stoltenberg.

Pendant que l'OTAN discute d'un plan structurel d'aide à Kyiv, le Président du Conseil européen, Charles Michel, est en Roumanie, où il doit rencontrer d'autres dirigeants européens.

Charles Michel et le président roumain, Klaus Iohannis, ont rappelé que soutenir l'Ukraine restait l'une des priorités de l'Union européenne.