Jeux Olympiques de Paris : qu'adviendra-t-il des sans-abris ?

10 hébergements temporaires ont été installés à travers la France, dans le but de délocaliser les sans-abris hors des rues de la capitale. Plus de 60 associations dénoncent un "nettoyage ethnique".

Le gouvernement français a mis en place une nouvelle approche pour faire face à la situation des sans-abri à Paris. Depuis le printemps dernier, 10 hébergements temporaires ont été installés à travers la France, dans des villes comme Toulouse, Bordeaux et Strasbourg, dans le but de délocaliser les sans-abri hors des rues de la capitale.

"Le gouvernement a révélé qu'au cours des huit derniers mois, 2 800 personnes sans domicile vivant dans les rues de Paris ont été relocalisées dans d'autres régions", alerte Paul Alauzy, porte-parole du collectif "le revers de la médaille" et coordinateur de la veille sanitaire migrant.es et permanence psy à Médecins du monde.

"Il y a un impératif de faire ce qu'on appelle une 'ville propre' et un 'travail de harcèlement et de nettoyage'",accuse-t-il.

Si la personne ne coche pas "les bonnes cases administratives", elle peut se retrouver dans "une région où potentiellement il y a beaucoup moins d’associations pour le médical, pour le social, pour le juridique", explique-t-il. Aussi, celle-ci reviendra à Paris, affirme-t-il.

Selon lui, ces pratiques étaient déjà courantes; les Jeux Olympiques de Paris 2024 les ont simplement accélérées.

"Une mauvaise image"

Faris, réfugié politique en France etporte-parole du collectif des occupants du squat, résidait à "Unibéton", ce qui était autrefois le plus grand squat de Paris d'Île-de-France.

Situé quai du Châtelier à L’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le site a été évacué en avril par la police. Environ 400 migrants et migrantes habitaient dans ce squat depuis 2020.

Malgré "des rencontres avec la préfecture" et "des promesses" d'hébergement de tous les occupants du squat, "aucune parole n'a été respectée", regrette Faris. "Toutes ces personnes se retrouvent dans la rue", affirme-t-il.

"Je pense que les réfugiés, c'est une mauvaise image pour les JO. Et c'est pourquoi ils ont décidé d'expulser. Sauf qu'il n'y a pas eu de solution pour ces personnes qui sont expulsées des squats", dénonce le porte-parole du collectif des occupants du squat.

"Loin de Paris"

Benjamin Cagan, responsable du centre d’accueil de jour "Halte humanitaire" de l'Armée du salut situé dans le premier arrondissement de Paris, à deux pas de la station de métro Louvre-Rivoli, le confirme : "les personnes qui vivent à la rue et notamment les publics exilés, sont chassés de plus en plus loin de Paris".

"On nous fait remonter régulièrement que les personnes sont réveillées la nuit et qu'on leur demande de partir", observe-t-il.

Il s'inquiète des difficultés que vont rencontrer les sans-abris pour se déplacer et accéder à "certains lieux de répit" pendant les Jeux olympiques.

Saturation du dispositif

"Compte-tenu de la saturation du parc d'hébergement francilien, la création des SAS en régions depuis avril 2023, constitue une réponse adaptée puisque 3 192 personnes ont été orientées en province, dont 734 personnes en famille et 2 458 hommes isolés. Volontaires pour partir en province, ces personnes ont pu bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur situation administration et d'un accompagnement social", a répondu la préfecture de Paris Ile-de-France à Euronews.

Près de 120 000 personnes sont hébergées chaque nuit en région d’ Ile-de-France.

Ce parc a augmenté de 30 % au cours des cinq dernières années, affirme la préfecture.

"Malgré cette augmentation, la demande reste très importante et il est difficile de trouver des solutions de sortie positive pour les personnes hébergées, en particulier, pour l'Ile de France, au regard de la tension existante sur l'accès au logement et au logement social", explique la préfecture dans sa réponse écrite.

"Cela conduit à une saturation du parc d'hébergement et donc à une capacité plus limitée à faire entrer de nouvelles personnes dans le dispositif d'hébergement d'urgence. Ces entrées se font sur la base d'une évaluation de la vulnérabilité des personnes, en priorisant les personnes les plus en détresse", détaille la préfecture.

En 2023, ce sont près de 6 000 personnes qui ont été mises à l'abri au cours de 33 opérations, selon les chiffres de la préfecture.

"JO ou pas, nous procéderions de la même manière car il s'agit de pouvoir trouver un lieu digne pour ces personnes en leur assurant un suivi social et administratif", affirme la préfecture.