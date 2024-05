Des Tibétains dénoncent la visite de Xi Jinping en France

Par Euronews

Dimanche, plusieurs mobilisations de Tibétains, de Ouïghours et d’ONG comme Amnesty International ont eu lieu dans la capitale, pour dénoncer la venue du président chinois.

PUBLICITÉ

Sur le trajet du cortège diplomatique du président Xi Jinping, en visite en France, une grande banderole "Free Tibet" était tenue par des militants pro-Tibet. Une venue dénoncée par plusieurs ONG de défense des droits humains comme Amnesty International ou Human Rights Watch.

Outre la question du peuple tibétain, le sort des Ouïghours, les tensions commerciales entre la Chine et l’Union européenne, ou encore la guerre en Ukraine, sont autant de sujets épineux qui pourraient être abordés publiquement, ou non par Emmanuel Macron et Xi Jinping. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera également présente. Après l’Hexagone, le président chinois se rendra en Serbie et en Hongrie.