Des activistes du climat perturbent le trafic aérien à l'aéroport de Munich

Par euronews avec EBU

Protestant contre la pollution causée par les avions, des activistes allemands se sont collés ce samedi matin aux voies d'accès menant aux pistes d'atterrissage de l'aéroport de Munich. Le trafic a dû être interrompu.

PUBLICITÉ

Les autorités allemandes ont dû fermé temporairement l'aéroport de Munich ce samedi suite à la manifestations d'activistes pour le climat.

Six militants de l'association Last generation sont parvenus à franchir une barrière de sécurité et se sont ensuite rendus sur une voie de circulation des avions menant aux pistes d'atterrissage. Sur place, ils se sont collés au bitume avec de la glu.

Leur action visait à dénoncer une fois de plus la pollution générée par le trafic aérien.

La police a arrêté les six personnes mais les vols entrants ont dû être détournés vers d'autres aéroports, a déclaré un porte-parole de l'aéroport. Après quelques heures, les deux pistes de l'aéroport ont été rouvertes, même si des perturbations dans les horaires des vols peuvent survenir, indique un communiqué publié sur le site officiel de l'aéroport.

Last Generation a posté sur la plateforme de médias sociaux X, accusant le gouvernement allemand de "minimiser" les effets négatifs du trafic aérien sur l’environnement au lieu d'"agir sincèrement".

La ministre allemande de l'Intérieur sociale-démocrate, Nancy Faeser, a critiqué les manifestations et appelé à y mettre fin. "De telles actions criminelles menacent le trafic aérien et nuisent à la protection du climat car elles ne font que provoquer incompréhension et colère", a-t-elle écrit sur X.

Nancy Fraser a également salué les efforts de la police pour rétablir l'ordre à l'aéroport et a demandé que les mesures de sécurité de l'aéroport soient vérifiées.

Le directeur général de l’Association des aéroports allemands, Ralph Beisel, a vivement critiqué les actions des militants pour le climat.

"L'intrusion dans la zone de sécurité aérienne n'est pas une infraction anodine. Plus de centaines de milliers de passagers n'ont pas pu commencer leurs vacances de Pentecôte de manière sereine et ponctuelle", a-t-il déclaré à l'agence DPA.

Il a également appelé à des sanctions plus sévères pour les militants qui pénètrent par effraction dans les aéroports.

En juillet 2023, des actions similaires avaient perturbé le trafic aux aéroports de Hambourg et de Düsseldorf pendant plusieurs heures.