Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode, Euronews interroge un citoyen et une candidate sur la politique agricole. Francie Gorman, président de l'Association des agriculteurs irlandais, demande "une PAC (Politique agricole commune) correctement financée et axée sur l'alimentation", ainsi que la reconnaissance du rôle des agriculteurs dans leurs exploitations et dans la protection de l’environnement.

Cristina García, candidate espagnole du Parti animaliste pour l'environnement (PACMA), entend concentrer ses efforts, sur "l'élevage en tant que l'une des principales causes des émissions de CO2 dans l'atmosphère et sur l'exploitation systématique des animaux".