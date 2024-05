A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode Euronews interroge un citoyen et un candidat sur les entreprises. Julian à 25 ans, cet Italien vit à Vienne et souhaite plus de démocratie sur le lieu de travail. S’il était candidat, Julian ferait "campagne en faveur d'une directive qui créerait des comités d'entreprise forts dans toute l'Union européenne, afin que les travailleurs soient non seulement écoutés, mais aussi autorisés à avoir leur mot à dire".

Fabio De Masi est candidat pour l'Alliance de Sahra Wagenknecht. S’il est élu, il compte s’engager sur l’imposition des entreprises et rendre les "entreprises comme Amazon responsables, en les obligeant à payer leurs impôts et pas souvent moins de 1% d'impôts sur leurs bénéfices". Il souhaite aussi taxer les flux financiers vers les paradis fiscaux.