Nouvelle-Calédonie : l'état d'urgence est en vigueur, l'armée a été mobilisée

Par Euronews

La situation est toujours tendue en Nouvelle-Calédonie après les violences qui ont entraîné la mort de quatre personnes en 24 h.

L’armée a été mobilisée pour sécuriser les ports et l’aéroport. Alors que les incendies d’habitations et les pillages se poursuivent notamment dans l’agglomération de Nouméa, l’état d’urgence est entré en vigueur ce jeudi matin, et ce, pour douze jours. Le réseau social Tiktok a été interdit sur l’île.

Un premier avion, qui a décollé de la base militaire d’Istres, a transporté quelques-uns des 500 policiers et gendarmes appelés en renfort.

Emmanuel Macron, qui présidera un nouveau Conseil de défense ce jeudi, a proposé aux élus calédoniens un échange par visioconférence.