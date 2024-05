Deux morts et cinq disparus après une collision de bateaux en Hongrie

La police indique que deux personnes sont mortes et cinq sont portées disparues à la suite d'une collision entre deux bateaux sur le Danube en Hongrie.

La police hongroise a été informée samedi soir qu'un homme avait été retrouvé blessé à la tête sur la rive du Danube, près de la ville de Veroce, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale, Budapest. Les corps d'un homme et d'une femme ont ensuite été découverts à proximité.

Quelques heures après le début des recherches, la police a découvert un bateau endommagé dans l'eau, qu'elle a remorqué jusqu'à la rive. Elle est toujours à la recherche de cinq adultes - trois hommes et deux femmes - qui, selon elle, se trouvaient sur le bateau.

La police a déterminé qu'un bateau de croisière fluviale se trouvait dans la zone au moment de l'accident. Elle a arrêté un bateau de croisière dont la coque était endommagée près de la ville de Komarom, à plus de 80 kilomètres en amont de la rivière.

La chaîne de télévision publique hongroise M1 a indiqué que le bateau de croisière, Heidelberg, est une embarcation suisse de 109 mètres pouvant accueillir 110 personnes. Aucun passager de ce bateau n'a été blessé, selon M1.

Le Danube à Veroce est large d'environ 460 mètres et se trouve au centre d'une zone appelée le coude du Danube, où le fleuve fait un grand virage de près de 90 degrés vers le sud. La zone est une destination populaire pour les loisirs et la navigation de plaisance et se trouve sur un itinéraire souvent utilisé par les bateaux de croisière entre Budapest et la capitale autrichienne, Vienne, à quelque 230 kilomètres en amont du fleuve.

Cet accident mortel survient cinq ans après qu'au moins 27 personnes ont été tuées à Budapest lorsqu'un bateau de croisière fluviale est entré en collision avec un bateau de tourisme plus petit, le faisant couler en quelques secondes.

Le bateau de tourisme Hableany, qui transportait 35 personnes, pour la plupart des touristes sud-coréens, a été rattrapé par l'arrière par le bateau de croisière Viking Sigyn, beaucoup plus grand, sous le pont Margit de Budapest, en mai 2019.

L'année dernière, le capitaine ukrainien du Viking Sigyn a été reconnu coupable de négligence ayant entraîné une catastrophe de masse mortelle et condamné à cinq ans et six mois de prison. Il a fait appel de cette décision.

Dimanche, la police a déclaré qu'elle avait engagé des poursuites pénales contre un inconnu soupçonné d'avoir mis en danger le transport maritime et d'avoir causé la mort de plusieurs personnes.