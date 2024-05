Les votes des 300 000 Russes vivant actuellement en Estonie pourraient être déterminants lors des prochaines élections européennes.

PUBLICITÉ

Traditionnellement, la population russophone de ce petit pays balte, limitrophe de la Russie, a tendance à privilégier les politiciens qui maîtrisent la langue russe.

À l'approche des élections européennes, Jana Toom, candidate du Parti du centre estonien, est l'une des plus populaires auprès des électeurs russophones.

"La première chose dont nous avons besoin, c'est d'instaurer une nation politique", explique-t-elle. "Nous n'en avons pas en Estonie. Ici, nous mesurons les choses par l'ADN, pour ainsi dire".

La candidate ajoute : "Je refuse absolument d'associer les enfants russophones en Estonie, d’une manière ou d’une autre, à ce que fait Vladimir Poutine".

Se distancier ou pas du Kremlin

La majorité des partisans de Jana Toom sont pro-européens et souhaitent se distancier des actions et des objectifs de la Russie.

"Dans ce contexte de guerre, j'ai le sentiment que dans notre pays, sans le soutien de l'UE, nous n'aurions pas beaucoup progressé depuis l'époque soviétique", considère Svietlana Lukina, une femme d'origine russe et de nationalité estonienne.

Pour les jeunes Estoniens issus de familles russes, il est indispensable de construire des liens entre les différents groupes ethniques du pays.

"Le candidat pour lequel je vais voter représente et comprend les luttes, les défis et les opportunités des minorités russophones et ne les ignore pas", explique Maria Derlos, une jeune électrice estonienne. "Il comprend la situation dans son ensemble, et l'importance de réaliser l'intégration dans les deux sens".

Mais il existe également des voix pro-russes en Estonie, comme Aivo Peterson, un candidat au Parlement européen qui est actuellement en prison.

Anvar Samost, responsable de l'information à la radio-télévision publique estonienne ERR, explique que le parti d'Aivo Peterson, Koos, est "très, très proche de Vladimir Poutine".

"L'ironie est que le principal candidat du parti est en détention provisoire en ce moment même, parce qu'il est accusé d'avoir coopéré avec les services spéciaux russes", ajoute-t-il.

Les Russes vivant actuellement en Estonie ne pourront pas tous voter aux prochaines élections européennes. Une partie de la diaspora russe en Estonie comprend ceux qui, malgré les années passées dans le pays, n'ont toujours pas la citoyenneté estonienne.