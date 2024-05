Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge une citoyenne et une candidate sur le climat. Adélaïde Charlier, est l’une des figures des jeunes belges en faveur du climat. Si elle était élue, elle ferait du Pacte vert "une vision européenne, j'inclurais les citoyens, par exemple j'inclurais les recommandations de la Conférence sur l'avenir de l'Europe".

A 23 ans, Lena Schilling est la tête de liste des Verts autrichiens. La crise climatique demeure pour elle le plus grand défi de l’UE. Elle propose comme première mesure concrète "le tarif climatique, chaque kilomètre entre Vienne et une autre capitale, par exemple, ne devrait coûter que 0,10 euro. Cela reviendrait à 68 euros entre Vienne et Berlin et serait donc moins cher que les vols actuels".