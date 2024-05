Nouvelle-Calédonie : le président français Emmanuel Macron attendu à Nouméa

Accompagné du ministre de l’Intérieur et du ministre des Armées, le chef d’état se rend dans l’archipel en proie à des violences depuis dix jours pour installer une mission de dialogue.

Le président français Emmanuel Macron s'est envolé pour la Nouvelle-Calédonie mercredi afin de trouver une solution politique aux troubles qui ont secoué l'archipel français situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, à quelque 16.000 kilomètres de la France métropolitaine.

Ces évènements ont soulevé de nouvelles questions sur la manière dont M. Macron gère l'héritage colonial de la France. Depuis des décennies, des tensions opposent les autochtones kanaks, qui souhaitent l'indépendance de ce territoire de 270 000 habitants, aux descendants des colons et autres personnes qui se sont installées sur l'île et qui veulent continuer à faire partie de la France.

Les troubles ont éclaté le 13 mai, alors que le Parlement français débattait à Paris d'une modification de la Constitution française visant à modifier les listes électorales de Nouvelle-Calédonie. Les opposants craignent que cette mesure ne profite aux politiciens pro-français de Nouvelle-Calédonie et ne marginalise davantage les Kanaks, qui ont autrefois souffert de politiques de ségrégation strictes et d'une discrimination généralisée.

M. Macron, qui a quitté la France mardi soir, devrait atterrir jeudi matin en Nouvelle-Calédonie, où le palais présidentiel de l'Élysée a déclaré qu'il se concentrerait sur le rétablissement de l'ordre et la facilitation du dialogue entre les dirigeants locaux, et qu'il discuterait de l'importante reconstruction nécessaire après les violences qui ont causé des dégâts estimés à des centaines de millions d'euros .

Les objectifs de M. Macron sont également d'exprimer sa solidarité avec les habitants du territoire, de remercier les forces de sécurité et de rencontrer les dirigeants locaux pour discuter de la reconstruction et des questions politiques.

Le président français est depuis longtemps activement engagé dans le paysage politique de la Nouvelle-Calédonie, notamment en facilitant le dialogue entre les factions indépendantistes et les loyalistes.

Ses efforts ont abouti à un référendum en 2018 au cours duquel les Néo-Calédoniens ont voté pour le maintien dans la France par une marge étroite.

Le Haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie a indiqué mercredi que 1 050 renforts de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile avaient été déployés, que plus de 90 barrages routiers avaient été démantelés, que plus de 280 personnes avaient été arrêtées, que 84 policiers et gendarmes avaient été blessés et qu'aucun nouveau décès n'avait été signalé.

Six personnes sont mortes dans les violences jusqu'à présent, dont deux membres de la police.

Face au chaos, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont décidé de procéder au rapatriement de leurs ressortissants

Un troisième vol d'évacuation a atteint la ville australienne de Brisbane mercredi, transportant 103 Australiens et membres de leur famille depuis la Nouvelle-Calédonie, a déclaré la ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, sur les réseaux sociaux.

