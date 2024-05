Espagne : le Parti Populaire a lancé sa campagne électorale pour les européennes

Les conservateurs espagnols critiquent le gouvernement de coalition et l'amnistie pour Carles Puigdemont, et appellent à une victoire éclatante au Parlement européen pour forcer la tenue d'élections anticipées en Espagne

Le Parti populaire espagnol (PP) a lancé sa campagne électorale pour les élections européennes de ce dimanche en organisant un grand rassemblement à la Puerta de Alcalá de Madrid pour manifester son opposition à la loi d'amnistie, qui sera définitivement approuvée par le Congrès ce jeudi.

Au milieu d'une mer de drapeaux espagnols et européens, les participants ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la mesure de clémence en faveur des dirigeants indépendantistes catalans et des politiques de l'actuel gouvernement de coalition dirigé par le président Pedro Sánchez.

"Nous sommes venus défendre l'égalité de tous les Espagnols et la primauté de la Constitution", a déclaré un manifestant à Euronews.

Le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, a demandé à M. Sánchez de retirer la loi d'amnistie et a exigé des élections générales anticipées, arguant que le gouvernement de coalition ne dispose pas d'un soutien parlementaire suffisant, ce qui a contraint le gouvernement à abandonner les budgets généraux de l'État et a entraîné l'échec de plusieurs initiatives législatives au Congrès.

"Puisque cette législature est perdue, puisque ce gouvernement immobilise le pays, il est inutile qu'il continue", a déclaré M. Feijóo à la Puerta de Alcalá.

Lors de cette manifestation, qui a rassemblé environ 80 000 personnes selon les organisateurs et 20 000 selon la délégation gouvernementale, le président du PP a exhorté les citoyens à utiliser les urnes comme outil pour exprimer leur rejet du gouvernement actuel et pour se rebeller contre ce qu'il considère comme la dérive autoritaire de Pedro Sánchez.

"Ils veulent que nous soyons des serviteurs. Le Premier ministre n'est le maître de rien, c'est un serviteur public", a déclaré M. Feijóo, qui affirme que le Premier ministre utilise ses critiques à l'égard des médias et de l'extrême droite pour tenter de faire taire ses opposants politiques.

"Ils veulent nous distraire avec leurs stratégies théâtrales, comme des serviteurs, car les ministres disent que Sánchez est le maître, et nous démotiver et nous démobiliser. Nous sommes là, plus enthousiastes que jamais. C'est pourquoi nous allons voter unis pour gagner", a-t-il souligné.

Le Parti populaire a présenté les élections européennes comme un référendum contre le président espagnol, cherchant à faire en sorte que la voix du peuple espagnol soit fortement entendue en Europe.

"Nous en avons assez de tendre l'autre joue", a-t-il déclaré, "nous voterons le 9 juin pour répondre à tant d'indignation".

Avec cette grande manifestation organisée le premier dimanche de la campagne électorale européenne, le PP entend mobiliser son électorat contre l'amnistie accordée à Carles Puigdemont et tester sa force dans la rue contre les politiques du président Pedro Sánchez, en particulier après les récents résultats électoraux en Catalogne, qui, selon Feijóo, valident sa stratégie en faveur de la souveraineté.

Le Parti Populaire espère que ces élections européennes enverront un message clair à Pedro Sánchez : un changement de cycle politique s'est produit en Espagne. Les sondages montrent que le Parti populaire remportera les élections européennes, mais le Parti socialiste de Pedro Sánchez a réussi à réduire l'écart au cours des dernières semaines.