Il est devenu presque impossible de fournir une aide humanitaire à Gaza, suite à l'offensive israélienne sur la ville de Rafah, dans le sud du territoire.

PUBLICITÉ

Quelque 1,4 million de personnes ont cherché refuge près de Rafah lorsque l'offensive israélienne a commencé il y a plus de sept mois, dans le nord de la bande de Gaza. Mais l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) classe désormais les « zones de sécurité » désignées par Israël comme des « no man's land ».

La directrice de l'agence pour l'Europe, Marta Lorenzo, a déclaré à Euronews qu'elle craignait pour les 800 000 personnes qui se déplacent à nouveau après avoir quitté Rafah en raison de l'action militaire dans l'espoir d'atteindre des zones sûres.

« Al-Mawasi, par exemple, est une zone très sablonneuse. Il n'y a pas d'infrastructure, pas d'eau ni d'assainissement et il est donc extrêmement difficile pour les gens d'accéder à leurs besoins les plus élémentaires", a déclaré Marta Lorenzo, qui est arrivée à Bruxelles il y a moins d'un an après avoir passé plus de vingt ans au Moyen-Orient.

« Lorsque les gens quittent leurs abris, nous devons également déplacer les équipes et il n'est pas toujours possible d'acheminer les fournitures ou l'équipement nécessaires pour fournir des soins de santé primaires aux personnes », a-t-elle ajouté.

L'agence, qui gérait 22 centres de santé primaire à Gaza, n'en a plus que sept et quelques cliniques mobiles.

Les camions transportant de la nourriture, des fournitures médicales et d'autres aides essentielles se font de plus en plus rares.

« Ce dont nous avons besoin, c'est que les points de passage terrestres soient ouverts. L'aide complémentaire par le biais de largages aériens ou du corridor maritime est la bienvenue, mais elle ne peut pas remplacer l'aide normale qui arrive par les passages terrestres", a déclaré Mme. Lorenzo.

Les deux principaux points de passage par lesquels des centaines de camions d'aide entraient chaque jour dans la bande de Gaza avant le début de l'offensive, quelques semaines après que le Hamas a orchestré des attaques meurtrières en Israël le 7 octobre, sont au cœur du problème.

Le point de passage de Rafah vers l'Égypte est inopérant depuis qu'Israël en a pris le contrôle il y a deux semaines. Le point de passage près de Kerem Shalom, entre Israël et Gaza, est toujours ouvert, mais les Nations unies affirment qu'elles ne peuvent pas s'y rendre pour collecter l'aide qui a été acheminée parce qu'il est trop dangereux de circuler.

Environ 1,5 million d'euros nécessaires

Lundi, l'agence a lancé un appel aux dons d'un million d'euros pour Gaza lors de la 8e conférence de Bruxelles sur le soutien à l'avenir de la Syrie et de la région. Elle estime également qu'environ 400 millions d'euros sont nécessaires pour aider près d'un demi-million de réfugiés palestiniens vivant en Syrie (il en reste 40 000 en Jordanie et au Liban).

« Même si 14 ans se sont écoulés depuis le début de la guerre, cela ne signifie pas que la situation s'est améliorée pour les habitants de la Syrie. Permettez-moi de vous donner rapidement un exemple, car j'étais en Syrie pour visiter nos écoles et les enseignants m'ont dit : « Nos élèves s'évanouissent en classe parce qu'ils arrivent à l'école sans avoir mangé », explique Marta Lorenzo.

Les donateurs internationaux ont annoncé lundi qu'ils allaient engager 7,5 milliards d'euros sous forme de subventions et de prêts pour aider les Syriens touchés par la guerre, la pauvreté et la faim.

L'UNRWA a perdu un important soutien financier à la suite d'accusations israéliennes selon lesquelles 12 de ses 13 000 employés aidaient le mouvement Hamas. Les enquêteurs de l'ONU ont déclaré en avril que quelques noms supplémentaires avaient été ajoutés à l'enquête, concernant 14 employés de l'UNRWA.

Dans l'attente de l'enquête interne de l'ONU, certains pays ont repris leur financement, notamment l'UE. L'Italie a annoncé samedi qu'elle reprenait son financement, en transférant 5 millions d'euros.

L'Allemagne a déclaré le mois dernier qu'elle reprendrait sa coopération avec l'UNRWA à la suite d'un rapport, dirigé par l'ancienne ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna, sur les procédures de l'agence visant à garantir le respect des principes de neutralité.

Mme Colonna a déclaré qu'Israël n'avait jamais exprimé de préoccupations quant à l'implication présumée des employés de l'agence dans des mouvements politiques, ayant reçu des listes de noms depuis 2011.

Cependant, l'argent pourrait s'épuiser en juin car les États-Unis, qui ont fourni plus de 80 % de ces fonds, n'ont pas encore levé la suspension.