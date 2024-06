Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ont débuté en Normandie

Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été convié aux commémorations

Ce dimanche, devant un public nombreux, plusieurs Douglas C-47 Skytrain, des avions légendaires de l'époque, ont parachuté à Carentan-les-Marais (Manche) des dizaines de jeunes soldats venus rendre hommage à leurs ainés qui avec courage sautèrent eux aussi dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Cette nuit là, plus de 156 000 hommes débarquent en Normandie. Ils sont Américains, Britanniques, Canadiens et Français. Les alliés portent un coup fatal à l’Allemagne nazie et amorcent la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ce 80e anniversaire sera pour les survivants désormais de moins en moins nombreux et tous âgés de plus de 90 ans, un moment intense d'émotion et de souvenirs.

Des vétérans de la Seconde Guerre mondiale posent pour une photo à l'aéroport de Biggin Hill, dans le Kent, en Angleterre, le 28 mai 2024 Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Combats d'hier et combats d'aujourd'hui

Cette année, les cérémonies se feront sans Vladimir Poutine que le président français n'a pas voulu inviter pour cause de guerre en Ukraine. La Russie ne sera pas représentée non plus a confirmé Emmanuel Macron.

Et pour bien souligner le camp choisi par la France dans le conflit qui secoue le monde d'aujourd'hui, ce dernier a convié pour l'occasion son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Outre le président américain Joe Biden, accompagné selon les dernières rumeurs d'anciens présidents américains, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, et le chancelier Olaf Scholz seront également en Normandie. Enfin, des membres de la famille royale britannique, dont Charles III, feront aussi le déplacement.

La cérémonie en présence des chefs d'États et de gouvernements, se déroulera dans l'après-midi du 6 juin, sur la commune de Saint-Laurent-sur-Mer et sa célèbre plage d'Omaha Beach.