Quelles sont les attentes des citoyens européens à l'approche des élections européennes ? Euronews vous présente les principales préoccupations.

Le vote des citoyens aux élections européennes s'accompagne souvent de l'attente de changements et d'améliorations. Selon Boyd Wagner, analyste en chef du centre de sondages Euronews, les données montrent que les principales questions qui préoccupent les Européens sont l'économie, mais aussi les questions de sécurité et de stabilité.

"La première serait l’économie, avec des éléments comme le pouvoir d’achat et l’inflation. Je pense que deuxièmement, ce qui est très courant dans tous les pays est la migration. Cela reste une question importante" explique Boyd Wagner.

Les préoccupations économiques semblent réapparaître, mais celles-ci concernent cette fois d'autres aspects du quotidien. Nous avons demandé à plusieurs personnes à Bruxelles ce dont l'Union européenne devraient s'occuper après les élections européennes.

"Si vous voulez faire quelque chose pour le climat, vous devez payer, c’est pourquoi les aspects économiques sont importants" déclare un touriste néerlandais.

"Il est important pour moi que nous parvenions à devenir neutres sur le plan climatique en tant qu'Union européenne et que nous nous engagions sur la voie qui y mène. Pour y arriver, pour que nous commencions et que cela reste socialement acceptable, pour que nous parvenions à faire en sorte que cela ne signifie pas que seuls les riches peuvent se le permettre et que les pauvres s'appauvrissent encore davantage" ajouter sa voisine, une professeure d'allemand.

"Eh bien, la stabilité économique – toutes nos économies sont tellement interdépendantes et dans un monde mondialiste. Et nous avons également des problèmes locaux en Irlande. Vous savez, la crise du logement continue d’être massive. Crise du coût de la vie. Et vous savez, je ne pense pas que les politiciens prennent ces questions au sérieux, en particulier les politiciens du Parlement européen" affirme un Irlandais.

Au niveau politique, le débat porte davantage sur la compétitivité, mais pour les citoyens européens, il s’agit avant tout de leur vie quotidienne. Comme le dit Sophia Russack, chercheuse au CEPS, ce sont les deux faces d’une même pièce. Et qu’en est-il de la défense, qui semble être la principale attente des dirigeants bruxellois ?

"Si les politiciens s'inquiètent de la compétitivité, il s'agit ici des budgets des États et le budget des États se traduit alors bien sûr aussi par l'argent du peuple. Il existe donc bien sûr désormais un lien fort en matière de défense. Ensuite, nous constatons que les gens s’en inquiètent également, mais cela dépend beaucoup de l’endroit où ils vivent" explique Sophia Russack.

Les attentes diffèrent d’un pays à l’autre, mais tous les électeurs ont besoin d’une meilleure perspective pour leur présent et leur avenir.