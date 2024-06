Elections européennes : les Allemands se rendent aux urnes ce dimanche

Par Euronews avec agences

66 millions d’électeurs allemands sont attendus dans les bureaux de vote ce dimanche.

Ce dimanche, 66 millions d'électeurs allemands se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen, qui participeront à l'élaboration des réformes qui auront un impact sur des millions de personnes au cours des cinq prochaines années.

Les centres de vote ouvriront dimanche à 8 heures du matin et les portes fermeront à 18 heures, avec un décompte immédiat des voix. Mais l’Union européenne serait davantage à l'écoute de l'extrême droite ?

"Je trouve les élections très importantes. Je suis un Européenne convaincue. J'en ai connu et vécu de nombreux bienfaits. La liberté de circulation, l'amitié entre les différents pays. Je suis un enfant de l'après-guerre et je trouve que c'est un événement important. organisation malgré toutes les difficultés, que je constate aussi" affirme Johanna Ewig-Spur, retraitée et bénévole.

Lors des dernières élections européennes de 2019, 61 % des électeurs allemands ont voté, soit le troisième taux de participation le plus élevé d'Europe. 39 % de ceux qui n’ont pas voté auraient facilement pu influencer les politiques de ces cinq prochaines années.

"C'est très important. Cela pourrait être un espoir pour le monde entier. Et je pense que le Parlement européen devrait obtenir encore plus de droits et de pouvoir. Et j'espère vraiment que nous aurons une très bonne participation électorale" déclare Daniel Brunet, directeur du Théâtre anglais de Berlin.

Selon un sondage publié mercredi, seuls 57 % des 16-25 ans ont déclaré vouloir voter aux prochaines élections, un contraste frappant avec 2019, qui avait marqué un taux de participation record chez les jeunes.

À l'approche des élections européennes, l'Europe est sur le point de décider comment elle façonnera son avenir pour les cinq années à venir car le futur de l'Ukraine pourrait notamment être scellé. Des décisions qui pourraient changer le cours de la démocratie.