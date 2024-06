L'AfD nomme un nouveau chef de délégation au Parlement européen

Par Liv Stroud

Selon le politologue Antonios Souris, une partie du succès de l'AfD peut être attribuée à sa campagne réussie sur les réseaux sociaux.

Le principal candidat européen de l'AfD, Maximilian Krah, a été évincé de la délégation du Parlement européen nouvellement élue.

Maximilian Krah, tête de liste aux européennes, au cœur de plusieurs scandales, sera remplacé par René Aust.

Maximilian Krah

Lors de la conférence de presse à Berlin, la co-présidente de l'AfD, Alice Weidel, a exhorté le gouvernement allemand à organiser des élections anticipées.

"Les gens veulent que nous assumions des responsabilités gouvernementales", a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence annonçant la nouvelle position de M. Aust.

Alice Weidel a déclaré que les Verts étaient finis. "Les gens ont compris ce que signifie la présence des Verts au gouvernement. Ils ruinent tout. Ils ruinent les fondations. Ce n'est pas un parti libéral, c'est un parti d'interdictions", a-t-elle ajouté.

Tino Chrupalla, codirigeant du parti, a déclaré que les électeurs souhaitaient le retour de l'énergie nucléaire en Allemagne et la possibilité de continuer à conduire des voitures à moteur à combustion.

La CDU est apparue comme le parti vainqueur dimanche soir, mais l'AfD s'est particulièrement bien comportée parmi les jeunes électeurs.

Les politiciens doivent "expliquer" aux allemands ce qu'ils veulent faire

Antonios Souris, politologue, explique qu'une partie du succès de l'AfD peut être attribuée à sa campagne réussie sur les réseaux sociaux, mais il estime que les trois partis au pouvoir devraient cesser d'essayer de se faire concurrence.

Il a également exhorté les partis à "cesser de se faire concurrence dans les médias et en public, car c'est quelque chose que les Allemands en général n'aiment pas. Ils n'aiment pas cette compétition dans les médias ou ces combats dans les médias. Ce que les partis doivent faire, c'est réfléchir à des solutions politiques pour résoudre les problèmes. Il est de plus en plus important pour eux d'expliquer leurs politiques, en particulier pour le chancelier lui-même, d'expliquer ses politiques aux Allemands et d'expliquer ses positions." ajoute-t-il.

Une analyse du scrutin de dimanche

Selon M. Souris, il y a aussi eu des signes positifs, notamment le fort taux de participation de 65 %, un record. Environ 65 millions de personnes vivant en Allemagne avaient le droit de voter.

"L'Allemagne a connu des évolutions très intéressantes. On a pu voir qu'il y avait un parti d'opposition démocrate fort avec la CDU et la CSU, ce qui est toujours un bon signe pour la démocratie", a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu'il y avait eu des "développements inquiétants" concernant "d'énormes différences régionales dans le vote à droite".

Malgré cette défaite historique des sociaux-démocrates, le Chancelier Olaf Scholz a exclu de convoquer des élections anticipées. Alice Weidel a déclaré que l'AfD avait pour objectif de devenir le nouveau gouvernement lors des élections fédérales de 2025.