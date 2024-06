Mark Rutte probable futur Secrétaire général de l'OTAN

Le Premier ministre néerlandais n'a plus aucun candidat face à lui

La route vers le Secrétariat Général de l'OTAN s'éclaircit pour Mark Rutte

À la suite du retrait du second candidat, le président roumain Klaus Iohannis, l'actuel Premier ministre néerlandais se retrouve désormais seul en lice.

À la recherche d'un point de chute depuis la fin de sa coalition gouvernementale il y a un an, il réfléchissait depuis à un poste plus important sur la scène internationale.

Mark Rutte a l'approbation de la plupart des alliés de l'OTAN, y compris les États-Unis et l'Allemagne. La Turquie avait d'abord exprimé son opposition à la candidature du Premier ministre néerlandais, avant de revenir sur sa décision en avril.

Une décision finale sur sa nomination pourrait intervenir lors du prochain sommet de l'OTAN en juillet à Washington.

Mark Rutte s'est dit honoré d'avoir quasiment obtenu ce poste de prochain Secrétaire général de l'Alliance.

"Je n'avais pas vraiment cherché à le faire au début, mais avec tout ce qui se passe en Ukraine et l'instabilité dans le monde, certaines personnes qui pensaient que je pouvais le faire, l'idée a fait son chemin. C'est bien sûr un poste incroyablement intéressant " a-t-il confié.

14 années au pouvoir aux Pays-Bas

Détenteur du record de longévité au pouvoir aux Pays-Bas avec 14 années consécutives au poste de Premier ministre, le chemin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour Mark Rutte.

Au pouvoir depuis 2010 il est surnommé le "Premier ministre en Teflon" pour sa capacité à échapper aux scandales.

Son troisième gouvernement de coalition avait pourtant démissionné début 2021 à la suite d'un scandale bureaucratique, impliquant des enquêtes sur les paiements de l'aide sociale à l'enfance, qui avaient faussement étiqueté des milliers de parents comme des fraudeurs.

Mais quelques mois plus tard, il était déjà de retour, menant le Parti populaire pour la liberté et la démocratie à la victoire aux législatives, et créant sa quatrième et dernière coalition avec les mêmes partis.

Une coalition qui finalement s'est disloquée en juillet dernier à la suite de l'échec de négociations concernant la politique d'asile.