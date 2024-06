Présidence du Conseil européen : António Costa est en lice malgré une enquête pour corruption

Le Portugais António Costa est en lice pour le poste de président du Conseil européen malgré une enquête en cours sur la corruption qui a fait tomber son gouvernement mais pour laquelle il pourrait être totalement blanchi.

L'ancien Premier ministre portugais António Costa est pressenti pour devenir le prochain président du Conseil européen, ce qui pourrait lui permettre de restaurer pleinement sa crédibilité politique après avoir été impliqué dans une enquête pour corruption qui a mis un terme à son mandat.

Après de longues discussions à Bruxelles lundi, les diplomates de l'UE ont déclaré que M. Costa faisait partie d'un trio de candidats pressentis pour trois postes de pouvoir à Bruxelles, bien que les nominations soient encore susceptibles de faire l'objet d'un marchandage politique.

Son statut de testemunha (témoin) dans une enquête judiciaire en cours sur la corruption et le trafic d'influence n'est pas apparu initialement comme une pierre d'achoppement.

En novembre dernier, M. Costa a brusquement démissionné de son poste suite à des révélations selon lesquelles ses collaborateurs avaient permis la conclusion d'accords d'investissement irréguliers pour des projets liés au lithium et à l'hydrogène vert, une affaire pour laquelle António Costa a d'abord été mis en examen.

Ce vétéran de 62 ans de la politique portugaise a toujours défendu farouchement son innocence et affirme qu'il a quitté le gouvernement pour préserver son intégrité politique. Il est apparu que les procureurs avaient confondu le nom de M. Costa avec celui du ministre de l'économie, António Costa Silva, dans des transcriptions d'écoutes téléphoniques, ce qui a remis en question la crédibilité de l'affaire.

Des élections anticipées ont été organisées en mars, qui ont vu l'opposition de centre-droit l'emporter de justesse et l'extrême droite faire son entrée dans la vie politique portugaise pour la première fois. Un gouvernement minoritaire de centre-droit dirigé par le Premier ministre Luis Montenegro a depuis prêté serment.

Aujourd'hui, une nomination à l'un des plus hauts postes de l'Union européenne pourrait aider M. Costa à réaffirmer ses références en tant que l'un des hommes politiques les plus fiables et les plus respectés de l'Union européenne. La famille socialiste de M. Costa revendique la présidence du Conseil européen pour les cinq prochaines années, et il s'est imposé comme son principal candidat.

L'un des principaux atouts de M. Costa est sans aucun doute le soutien indéfectible du nouveau Premier ministre portugais Luís Montenegro, qui était auparavant son rival politique.

Ce dernier a décrit M. Costa comme le meilleur candidat pour le poste et s'est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir sa candidature, un soutien considéré comme essentiel pour donner de la crédibilité à la prétention de M. Costa à la présidence du Conseil européen.

Le Premier ministre portugais a déclaré qu'il avait "plus confiance" en M. Costa qu'en un socialiste d'une autre nationalité, et il a salué ses excellents résultats en matière de promotion de l'intégration européenne, de soutien à l'Ukraine et de soutien au processus d'élargissement de l'UE.

L'ancien Premier ministre portugais par intérim Antonio Costa, à l'arrière, accueille son successeur Luis Monténégro. Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

António Costa est également très apprécié de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen alors que ses relations avec le président sortant, le Belge Charles Michel, étaient pour le moins glaciales.

Selon l’analyste politique Ricardo Borges de Carvalho, Costa est un négociateur habile, capable de "rassembler" les positions de tous les dirigeants de toutes les couleurs politiques et "d’arriver là où d’autres auraient peut-être plus de difficulté". En fin de compte, c'est la "capacité de dialogue" du Portugais en tant que "bon négociateur" qui lui donnera l'avantage, a également déclaré Borges de Carvalho à Euronews.

Le Premier ministre slovène Robert Golob, un libéral, a déclaré lundi avoir reçu des "éclaircissements" du nouveau gouvernement portugais selon lesquelles le nom de Costa serait bientôt entièrement blanchi. "Je le soutiens simplement parce qu'il a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse", a déclaré Robert Golob aux journalistes.

Deux autres sources proches des négociations ont déclaré qu'aucune opposition majeure n'avait été exprimée lors des négociations à l'égard du Portugais et que sa nomination serait probablement confirmée.

Mais une autre source a déclaré à Euronews que certains dirigeants avaient exprimé leurs inquiétudes sur le fait qu' António Costa ne partageait pas le point de vue de la majorité des dirigeants européens sur la nécessité d’intensifier les efforts du bloc pour lutter contre l’augmentation des flux migratoires vers l’Europe.

Manoeuvres politiques en coulisse

Or, l’un des premiers changements politiques majeurs de la nouvelle administration au Portugal a été de renforcer les règles de migration, qui, sous Costa, permettaient aux citoyens non européens d’émigrer au Portugal sans contrat de travail. L'ex-Premier ministre a donc la réputation d’être le fer de lance de certaines des politiques migratoires plus libérales, un signal d’alarme pour les gouvernements de droite les plus durs représentés au Conseil européen, comme le gouvernement italien de Giorgia Meloni.

Le partenaire de Giorgia Meloni - le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani (PPE) a déclaré aux journalistes, après une réunion de sa famille politique à Bruxelles, qu'il n'était pas non plus convaincu de la candidature du Portugais parce qu'il n'avait pas adopté une ligne ferme sur la guerre en Ukraine. Le PPE a également décidé de torpiller les négociations sur la présidence du Conseil européen ce lundi en tentant de parvenir à un accord difficile : diviser les deux prochains mandats de 2,5 ans de la présidence du Conseil entre un socialiste et son propre candidat.

Mais cette proposition – qui a pris les socialistes par surprise – reste très risquée pour le PPE, lui qui a besoin du soutien des législateurs socialistes et libéraux pour permettre à sa principale candidate, Ursula von der Leyen, de rempiler pour un second mandat à la Commission.

Le soutien de Viktor Orbán ?

Même si les opinions progressistes du Portugais irritent, ses relations chaleureuses et personnelles avec certains chefs d'Etat et de gouvernement pourraient s’avérer cruciales pour lui permettre d’obtenir un large soutien. L’été dernier, António Costa a suscité l’indignation dans son pays après avoir modifié son programme diplomatique pour se rendre en Hongrie à bord d’un avion de l’armée de l’air afin de s’asseoir aux côtés de Viktor Orbán à la Puskás Aréna de Budapest pour la finale de la Ligue Europa entre Séville et Rome.

António Costa et Viktor Orbán. Armando Franca/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Ces liens pourraient s'avérer cruciaux : l'un des plus grands défis du prochain président du Conseil sera d'obtenir un soutien unanime pour les décisions clés de l'UE, or le dirigeant hongrois sera incontournable puisque celui-ci serait le plus enclin à user de son droit de veto pour faire dérailler le processus de nominations.

D'autant plus que la Hongrie assurera la prochaine présidence tournante semestrielle du Conseil de l'UE jusqu'à la fin de l'année.

S'adressant aux journalistes après que les dirigeants ont discuté des postes à responsabilité, Viktor Orbán a affirmé que "l'accord était conclu" sur les trois noms proposés pour les postes à responsabilité à Bruxelles, mais il s'est interrogé sur l'exclusion des dirigeants les plus ultra-conservateurs des nominations.