Analyse : Pourquoi Orbán, Meloni et Fiala sont en colère contre les postes de direction de l'UE

Viktor Orbán, Giorgia Meloni et Petr Fiala veulent avoir leur mot à dire sur l'attribution des postes de direction de l'UE. Mais les chiffres jouent contre eux.

Qui devrait diriger l'Union européenne dans les cinq prochaines années ? Dix jours après les élections, la question reste sans réponse.

Un sommet informel organisé lundi n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés, malgré l'existence d'un trio detête pour les postes les plus importants : Ursula von der Leyen pour la présidence de la Commission européenne, António Costa pour la présidence du Conseil européen et Kaja Kallas pour le poste de Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Sur le papier, la sélection remplit toutes les conditions : diversité politique, mixité géographique et équilibre entre les hommes et les femmes. Il s'agit également d'une liste de visages connus qui ont côtoyé des dirigeants au cours des cinq dernières années et qui ne devraient pas réserver de grandes surprises.

Pourtant, aucun accord n'a été conclu. Une série de réunions bilatérales et trilatérales entre les trois principaux partis - le Parti populaire européen (PPE), les socialistes et les libéraux - ont permis de désamorcer certains points d'achoppement, mais se sont enlisées en raison des exigences du PPE. Un sommet est prévu le 27 juin pour faire une nouvelle tentative.

Entre-temps, plusieurs dirigeants ont fait part de leur mécontentement et de leur frustration quant à la manière dont les négociations sont menées. "La volonté du peuple européen a été ignorée aujourd'hui à Bruxelles", a déclaré Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, à l'issue de la réunion de lundi.

M. Orbán a attaqué le PPE, grand vainqueur des élections, pour s'être partagé les postes de premier plan avec les socialistes et les libéraux, qui sont arrivés respectivement en deuxième et troisième position.

"Ils ne se soucient pas de la réalité", a écrit M. Orbán. "Nous ne devrions pas être naïfs : ils continueront à soutenir l'immigration et à envoyer encore plus d'argent et d'armes dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine."

Un jour plus tard, Il Corriere Della Sera a publié un article détaillant la colère d'un autre dirigeant : l'Italienne Giorgia Meloni. Selon le journal, la Première ministre, considérée comme une faiseuse de rois, n'a pas apprécié d'être laissée sur la touche pendant les bilatérales et a refusé d'accepter une sélection "toute faite" sans avoir eu au préalable une discussion "sérieuse et approfondie" sur les élections.

Un troisième signataire est ensuite entré dans la danse : le Tchèque Petr Fiala, qui a établi un lien tiré par les cheveux entre la géographie de son pays et ses prétentions au pouvoir.

"Les règles sont claires : les nominations aux postes les plus élevés des institutions européennes doivent respecter les intérêts politiques et géographiques", a écrit M. Fiala sur les médias sociaux. "La République tchèque est au centre de l'Europe, notre futur portefeuille doit le refléter."

En marge

Les griefs exprimés par M. Orbán, M. Meloni et M. Fiala découlent d'un trait commun qui les unit : aucun d'entre eux n'appartient aux trois familles pro-européennes - le PPE, les socialistes et les libéraux - qui ont dominé Bruxelles pendant des décennies.

Bien que cette influence ne soit plus ce qu'elle était, la "grande coalition" détient toujours la majoritéau Parlement européen et contrôle le Conseil européen, avec environ 75 % des chefs d'État et de gouvernement autour de la table.

Selon eux, ces chiffres sont suffisants pour maintenir ce statu quo qui veut que les postes les plus importants soient attribués au PPE, aux socialistes et aux libéraux en fonction de leurs résultats électoraux. Bien que cette méthode de travail ait été critiquée comme étant des "accords en coulisses" dépourvus de transparence, elle a permis de garantir la stabilité et la prévisibilité du cycle d'élaboration des politiques du bloc.

Mais pour Orbán, Meloni et Fiala, cela doit changer. L'augmentation du soutien aux partis d'extrême droite lors des élections de juin est, pour eux, l'aube d'une révision plus large des normes de longue date de l'UE, à commencer par la répartition des postes de direction. Leur voix renforcée devrait être entendue et reconnue avec plus d'autorité, selon eux.

"Le résultat des élections européennes est clair : les partis de droite se sont renforcés, la gauche et les libéraux ont perdu du terrain", a déclaré M. Orbán. "Nous ne céderons pas à cela ! Nous allons unir les forces de la droite européenne et lutter contre les bureaucrates favorables à l'immigration et à la guerre."

Viktor Orbán et Giorgia Meloni ont développé une étroite relation European Union.

Mais mathématiquement, cependant, le résultat est bien différent.

Bien que les nationalistes aient fait des percées, la "vague brune" que les sondages d'opinion avaient prévu. Lors de la prochaine mandature, ils seront plus nombreux mais resteront minoritaires. La "grande coalition" disposera d'une majorité de plus de 400 sièges - sur 720 - qui pourrait passer à 450 avec l'arrivée des Verts, ce qui suffirait à stabiliser le bateau.

En revanche, le groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) et le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID) disposeront ensemble de plus de 130 sièges, qui pourraient être élargis si des non-inscrits rejoignaient leurs rangs.

Au Conseil européen, où les décisions politiques sont prises au plus haut niveau, les chiffres sont plus clairs : le groupe ECR a deux représentants - Meloni et Fiala - et le groupe ID n'en a aucun. Orbán n'est pas affilié et a jeté son dévolu sur le groupe ECR. Sa candidature se heurte toutefois à la résistance des membres pro-Ukraine du groupe, y compris du parti de M. Fiala.

Conscientes de leur fragmentation, les chefs de file de l'ID ont encouragé les pourparlers en vue de former un super-groupe de droite radicale pour amplifier leur influence. Mais cet effort n'a pas abouti jusqu'à présent et les forces en présence se heurtent à des désaccords idéologiques, notamment sur la Russie et la Chine.

Même si ce super-groupe devait émerger et dépasser les socialistes en tant que deuxième formation du Parlement, cela ne changerait pas les résultats des élections. L'équilibre des pouvoirs au Parlement et au Conseil serait le même, le centre recueillant suffisamment de voix pour garantir que les postes les plus importants soient confiés à ceux qui veulent renforcer, et non affaiblir, le projet d'intégration européenne.