Analyse : le grand pari de l'UE sur l'Égypte s'accompagne d'un prix élevé et de risques importants

Après la Tunisie et la Mauritanie, l'UE a trouvé un nouveau partenaire "stratégique" pour freiner l'immigration irrégulière : l'Égypte.

PUBLICITÉ

L'Union européenne a signé, ce week-end, un "partenariat global" de 7,4 milliards d'euros avec l'Égypte, un montant bien supérieur aux accords de 700 millions d'euros et de 210 millions d'euros conclus respectivement avec la Tunisie et la Mauritanie.

La logique qui sous-tend ces trois accords est cependant la même : injecter de l'argent frais pour aider à stabiliser une économie chancelante et à réduire les flux d'immigration clandestine.

Comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen depuis Le Caire, l'Égypte ne pouvait être évitée _"_É__tant donné votre poids politique et économique, ainsi que votre position stratégique dans un voisinage très troublé, l'importance de nos relations ne fera que croître au fil du temps".

Pour l'Égypte, le besoin est particulièrement pressant : le pays est au cœur d'une crise dévastatrice causée par une tempête faite d'inflation élevée, de dette lourde, de déficit commercial persistant, de hausse des taux d'intérêt et de pénurie de devises étrangères. Les difficultés ont été considérablement aggravées par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a perturbé les marchés mondiaux du blé et poussé les prix des denrées alimentaires à des niveaux record, et par les attaques des Houthis contre le canal de Suez, qui ont partiellement privé Le Caire de 9 190 000 000 euros de revenus annuels.

La spirale des troubles a conduit l'Égypte à demander son quatrième prêt au Fonds monétaire international (FMI) depuis 2016, d'une valeur de 7,3 milliards d'euros. En échange, le pays a accepté de dévaluer sa monnaie nationale, d'introduire un taux de change flottant, de ralentir ses dépenses en infrastructures et de préserver la viabilité de sa dette.

L'accord de 7,4 milliards d'euros conclu avec l'UE comporte également une forte dimension économique : 5 milliards d'euros de prêts à des conditions préférentielles pour soutenir les réformes macroéconomiques de l'Égypte et 1,8 milliard d'euros d'investissements supplémentaires dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne, afin de stimuler les énergies renouvelables et la connectivité numérique. En ce qui concerne la gestion des migrations, l'accord prévoit 200 millions d'euros pour lutter contre le trafic et la traite des êtres humains, dans le cadre d'une enveloppe plus large de 600 millions d'euros de subventions non remboursables.

À première vue, l'enveloppe de 200 millions d'euros semble faible en comparaison, surtout si l'on considère que la lutte contre la migration irrégulière est une priorité partagée par les 27 États membres, quelle que soit leur tendance politique, et que l'Égypte accueille actuellement plus de 500 000 réfugiés des pays voisins, principalement du Soudan et de la Syrie.

Mais Bruxelles voit les choses de manière holistique : mettre de l'argent à un endroit peut se répercuter sur d'autres. Dans cette optique, stimuler l'économie nationale de l'Égypte peut faire autant, voire plus, pour contrôler l'immigration irrégulière que de renforcer les contrôles aux frontières.

Ces dernières années, l'UE a enregistré une hausse spectaculaire des demandes d'asile déposées par des ressortissants égyptiens : de 6 616 en 2021 à 26 512 en 2023, selon l'agence européenne pour l'asile (EUAA). La plupart de ces demandes ont été enregistrées en Italie (69 %), suivie de loin par la Grèce (9 %). Cela explique pourquoi les Premiers ministres Giorgia Meloni et Kyriakos Mitsotakis se sont joints au voyage d'Ursula von der Leyen.

Il est à noter que l'augmentation marquée des demandes de protection internationale ne s'est pas accompagnée d'une augmentation proportionnelle des taux de reconnaissance. L'EUAA estime qu'entre 6 et 7 % de ces demandes ont été acceptées, ce qui est très peu.

"Les Égyptiens qui émigrent à l'étranger sont principalement influencés par des facteurs économiques et la recherche d'un emploi", a indiqué, l'agence, dans une étude publiée en 2022, afin d'expliquer pourquoi la plupart de ces demandes de protection internationale ont été rejetées.

Les conclusions de l'étude indiquent que les Égyptiens cherchant à rejoindre l'Europe ne partent pas des côtes égyptiennes, les frontières maritimes étant soigneusement gardées. La plupart d'entre eux se rendent en Libye, puis tentent de traverser la Méditerranée. Une minorité opte pour un vol vers la Turquie et tente d'entrer dans l'Union via la Bulgarie ou la Grèce.

En outre, l'agence souligne la position de l'Égypte en tant que pays de transit pour les migrants en provenance de la Corne de l'Afrique, qui font souvent appel aux mêmes passeurs que les Égyptiens.

Non liés et non désignés

L'agence souligne toutefois deux autres "facteurs d'incitation" à l'exode des ressortissants égyptiens : la répression des droits de l'homme et la "situation sécuritaire", une référence à la campagne antiterroriste dans la péninsule du Sinaï.

Depuis le coup d'État de 2013, Abdel Fattah al-Sisi, un ancien général, a renforcé son emprise sur le pouvoir, élargi ses prérogatives présidentielles et approfondi le rôle de l'armée dans la vie civile, suscitant des accusations de clientélisme, de copinage et de corruption.

En conséquence, des organisations telles que Freedom House, Human Rights Watch et Amnesty International décrivent l'Égypte comme un pays autoritaire où la liberté d'expression et de réunion est légalement reconnue mais sévèrement restreinte dans la pratique. Les tribunaux, les médias et le secteur privé sont soumis à l'État et la discrimination à l'encontre des minorités, telles que les personnes LGBTQ+, les chrétiens coptes, les chiites et les personnes de couleur, est très répandue. Le recours à la torture et aux disparitions forcées à l'encontre des critiques politiques et des dissidents a également suscité l'inquiétude de la communauté internationale.

Lors de sa conférence de presse avec Abdel Fattah al-Sisi, Ursula von der Leyen s'est engagée à "promouvoir la démocratie et les droits de l'homme", mais n'a pas donné plus de détails.

Un porte-parole de la Commission a affirmé, plus tard, que les droits de l'homme faisaient partie des relations entre l'UE et l'Egypte depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association en 2004 et qu'ils continueraient à en faire partie dans le cadre du partenariat renforcé.

PUBLICITÉ

"Il y a de nombreuses questions à traiter qui exigent que nous travaillions avec l'Égypte. Nous ne pouvons pas faire comme si ce pays n'existait pas et nous ne pouvons pas non plus l'ignorer", explique le porte-parole, soulignant le travail accompli pour apporter de l'aide à la bande de Gaza.

Les 5 milliards d'euros de prêts concessionnels seront déboursés dans le cadre d'un accord de "réformes politiques", a précisé l'exécutif, mais l'utilisation finale de cet argent, qui sera viré directement au Trésor égyptien, sera "non liée et non désignée", ce qui signifie que le gouvernement jouira d'une confortable marge de manœuvre pour dépenser.

De droite à gauche : Karl Nehammer, Kyriákos Mitsotákis, Ursula von der Leyen, Abdel Fattah al-Sissi, Níkos Christodoulídis, Alexander De Croo et Giorgia Meloni. European Union, 2024.

Selon Claudio Francavilla, directeur associé à Human Rights Watch, ce grand pari est imparfait, car il est trop axé sur la lutte contre le trafic d'êtres humains et ne s'attaque pas au recul de l'État de droit, qui a contribué à la crise économique et poussé les investisseurs à quitter le pays. Les déclarations du FMI et de l'UE évoquent toutes deux la nécessité de rétablir la "confiance" pour faire revenir les investissements étrangers.

"La crise économique en Egypte est très, très profondément liée à la crise des droits de l'homme", affirme Claudio Francavilla à Euronews.

"L'Egypte a un régime militaire autoritaire qui étrangle tous les aspects de la vie du pays, y compris l'économie, et qui, par sa répression, s'est débarrassé de tout ce qui pouvait ressembler à des contre-pouvoirs".

PUBLICITÉ

"Si l'on ne s'attaque pas à ces problèmes, on ne fait que repousser l'échéance", ajoute-t-il, car la prochaine crise est juste au coin de la rue.

Sara Prestianni, directrice du plaidoyer à EuroMed Rights, un réseau de défense des droits de l'homme, a appelé le bloc à établir un lien "clair" entre les paiements et l'État de droit. Sinon, le partenariat "risque de n'être qu'une légitimation de la dérive autoritaire qui caractérise les régimes d'al-Sissi aujourd'hui. Donc, tous ces types de réformes, toute cette coopération, doivent être strictement liés à des conditionnalités de respect des droits fondamentaux de l'Etat de droit".

Même si l'économie égyptienne retrouvait une assise stable et que les citoyens égyptiens avaient moins de raisons de quitter leur pays d'origine, comme l'espère Bruxelles dans le cadre du plan de plusieurs milliards, il resterait une question non résolue sur le sort des Soudanais et des autres nationalités qui ont cherché refuge dans le pays ou transitent par son territoire.

La pression européenne pour réduire les départs irréguliers pourrait encourager les autorités égyptiennes à redoubler leurs "outils répressifs", prévient Andrew Geddes, directeur du Migration Policy Centre à l'European University Institute (EUI), ce qui aggraverait les souffrances de ceux qui se sentent des nations déchirées par la guerre.

"Les demandeurs d'asile en Égypte dépendent fortement de l'aide humanitaire, vivent dans de très mauvaises conditions et connaissent un taux de chômage élevé. Il est peu probable que les ressources fournies par l'UE soient utilisées par les autorités égyptiennes pour améliorer cette situation", confie Andrew Geddes à Euronews, qualifiant le partenariat d'"accord transactionnel".

PUBLICITÉ

"La situation des demandeurs d'asile et des réfugiés en Egypte pourrait se détériorer et, pour ceux qui essaient de se déplacer, les voyages pourraient devenir encore plus dangereux et mortels".