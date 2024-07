Royaume-Uni : six enseignements à tirer des élections

Le parti travailliste de Keir Starmer a remporté une victoire triomphale, au détriment des conservateurs.

PUBLICITÉ

Après avoir remporté l'une des plus grandes victoires électorales de l'histoire de son parti, le chef du parti travailliste, Keir Starmer, doit former un gouvernement et nommer des ministres ce vendredi.

En attendant, voici six enseignements à tirer des élections britanniques.

1. Les électeurs voulaient du changement

Le parti travailliste de centre gauche a remporté la victoire dans tout le pays, faisant plus que doubler le nombre de ses députés et obtenant une majorité comparable à celle obtenue par Tony Blair en 1997.

Keir Starmer a repris le "Red Wall", le cœur de la gauche du nord de l'Angleterre, qui avait été conquis par la victoire triomphale du conservateur Boris Johnson en 2019.

Selon une projection de la BBC publiée vers 3h30, heure locale, les conservateurs devraient se retrouver avec environ 154 sièges, soit moins de la moitié de leur score de 2019.

Cette situation fait suite à de nombreuses pertes dans les régions traditionnelles telles que les shires autour de Londres. Finchley, l'ancien siège de Margaret Thatcher, a désormais un député travailliste.

Les électeurs ont envoyé un signal clair après cinq années de politique britannique marquées par de multiples scandales et démissions, dont celles de deux Premiers ministres : Boris Johnson et Liz Truss.

Hormis la promesse préélectorale de Boris Johnson de "mener à bien le Brexit", peu d'avancées politiques ont été enregistrées, ce qui n'a pas été facilité par un changement constant de Premier ministre.

Dans son discours de victoire, Keir Starmer a appelé à "mettre fin à la politique de la performance et à revenir à la politique en tant que service public", établissant un contraste entre le style théâtral de Boris Johnson et une certaine sobriété.

Le leader des travaillistes se trouve aujourd'hui dans une position unique pour agir. Dans le système politique britannique, il existe peu de contrôles constitutionnels sur un dirigeant qui contrôle la Chambre des communes - d'autant moins depuis le Brexit.

L'électorat semble vouloir le changement promis par Keir Starmer, reste à savoir s'il sera en mesure de l'apporter.

2. Des têtes qui tombent

Les conservateurs ont perdu des centaines de législateurs et de nombreux politiciens de haut rang ont perdu leur emploi.

L'éphémère Première ministre Liz Truss a perdu son siège dans le South West Norfolk, pour quelques centaines de voix.

Des ministres ou anciens ministres tels que Robert Buckland, Penny Mordaunt et Grant Shapps sont également passés à la trappe.

Un autre perdant est Jacob Rees-Mogg, un brexiteur très en vue et un fidèle de Boris Johnson qui s'est fait connaître pour son approche détendue de la perspective d'une sortie de l'UE sans accord. Il a perdu son siège dans le Somerset, malgré une majorité de plus de 14 000 voix en 2019.

Jeremy Hunt a lui conservé son siège dans le South West Surrey avec une faible avance de moins de 1 000 voix, évitant ainsi de justesse d'être le premier ministre des Finances en exercice à perdre son siège.

Sans parler des grands noms qui disparaissent sans avoir à affronter le drame électoral - notamment l'ancienne Première ministre Theresa May, bien que les médias aient rapporté jeudi soir qu'elle serait désormais nommée législateur à la Chambre des Lords.

Le taux de "survie" des députés conservateurs devrait être d'environ 41 %.

PUBLICITÉ

3. Les autres gagnants et perdants des élections

Le Parti national écossais semble, de son côté, avoir perdu sa mainmise sur la politique de Westminster au nord de la frontière. Il pourrait se retrouver avec seulement six députés, après avoir remporté 48 des 59 sièges de l'Écosse en 2019, selon les projections de la BBC. Cette situation fait suite à une série de scandales et de changements à la tête du parti, notamment la perte de Nicola Sturgeon.

Les Libéraux-démocrates, qui ont failli disparaître après avoir participé à un gouvernement de coalition de 2010 à 2015, devraient passer de 11 à 56 sièges, ce qui ramènerait le parti centriste à son rôle plus familier de troisième force à Westminster.

Lors de son discours de victoire, Ed Davey, chef du parti, a parlé des électeurs qui se sentaient "déçus et désespérés" en raison des longues attentes pour les ambulances et les médecins de famille, et des rivières jonchées d'eaux usées.

Un autre grand gagnant de la soirée a été Nigel Farage, le populiste de droite qui a été le fer de lance du Parti de l'indépendance du Royaume-Uni qui a poussé au Brexit.

Son parti de droite, le Reform Party, pourrait remporter quatre sièges, dont celui de M. Farage. Il semble également avoir eu une influence significative en détournant la base des électeurs conservateurs - ce qui a coûté à Rishi Sunak des sièges tels que Darlington.

PUBLICITÉ

Pendant ce temps, Jeremy Corbyn, l'ancien leader travailliste pris dans un scandale d'antisémitisme, a réussi à se faire élire député indépendant dans la circonscription du nord de Londres, qu'il occupe depuis les années 1980.

4) Le système politique britannique peut être brutal

Le Royaume-Uni est peut-être le seul pays d'Europe à disposer d'un système de scrutin uninominal à un tour pour son corps législatif : celui qui obtient le plus grand nombre de voix remporte la victoire.

Nombreux sont ceux qui soulignent l'injustice de ce système pour les petits partis tels que les réformistes ou les verts, qui recueillent de nombreuses voix mais n'obtiennent que peu de sièges.

5. Après le Brexit, l'exit des conservateurs

Il s'agissait des premières élections générales britanniques depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE.

Les conservateurs qui ont été les fers de lance du Brexit - Johnson, Rees-Mogg, Michael Gove - ne siègent plus à la Chambre des communes, tandis que Rishi Sunak, l'un des principaux partisans de la sortie de l'UE, vient de subir une lourde défaite.

PUBLICITÉ

Il n'y aura pas de volte-face sur la politique : Keir Starmer, bien que partisan du maintien, a exclu de rejoindre le marché unique ou l'union douanière de l'UE.

Mais, sans contrainte de la part de Bruxelles, il doit maintenant prendre un certain nombre de décisions cruciales concernant le modèle économique du Royaume-Uni et sa place dans le monde.

C'est à lui, et non à ceux qui ont orchestré le Brexit, qu'il reviendra de les prendre.

6. Les conservateurs sont confrontés à des choix difficiles

Les conservateurs, qui dominent le gouvernement britannique depuis deux siècles, sont à la croisée des chemins. Ils viennent de subir une défaite historique d'une ampleur inégalée depuis 1832.

Robert Buckland, ancien ministre, a proposé une solution après avoir perdu son siège lors d'un important basculement au profit du parti travailliste.

PUBLICITÉ

M. Buckland a déclaré à la BBC qu'il en avait "assez de la politique de l'art de la performance" et que le parti devait "revenir à l'éthique qui consiste à bien faire les choses".

Penny Mordaunt, une autre conservatrice de haut rang qui a perdu, a appelé à un retour au centre.

"Le renouveau (...) ne se fera pas en s'adressant à une partie de plus en plus petite de nous-mêmes, mais en étant guidés par les citoyens de ce pays. Nos valeurs doivent être celles du peuple", a-t-elle déclaré.