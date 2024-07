Le candidat réformateur Masoud Pezeshkian a remporté les élections présidentielles contre le partisan de la ligne dure Saïd Jalili.

Masoud Pezeshkian promet de favoriser le dialogue avec les puissances occidentales, mais il ne veut pas de changements radicaux dans la théocratie chiite dirigée par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Pour le prouver, ce chirurgien cardiaque et législateur de longue date s'est rendu au mausolée de feu l'ayatollah Rouhollah Khomeini, leader de la révolution islamique de 1979, pour célébrer sa victoire.

Cette décision symbolique de l'homme qui a obtenu 16,3 millions de voix le 5 juillet, contre 13,5 millions pour Saïd Jalili, un partisan de la ligne dure (taux de participation de 49,6 %), devrait constituer un message clair pour l'Occident, estime Majid Golpour, expert en politique internationale et professeur à l'Université libre de Bruxelles.

"Dès que les résultats ont été publiés, le premier endroit qu'il a choisi pour faire une annonce publique a été la tombe de l'ayatollah Khomeini. Il n'y a donc rien de plus conservateur que cela à l'heure actuelle", a déclaré M. Golpour.

Selon l'universitaire, Masoud Pezeshkian s'est fixé un agenda à court terme et pour cela il est prêt à "accepter certaines réformes et modifications qui lui permettront de travailler avec ceux qui ne s'entendent pas si bien avec la République islamique d'Iran, mais aussi qui pourraient être un moyen de sortir de la crise actuelle".

Guarda de segurança iraniano passa por portão da central nuclear de Bushehr Vahid Salemi/AP

La bombe atomique

M. Pezeshkian devra trouver sa voie au sein d'un gouvernement encore largement dominé par les partisans de la ligne dure, sous la pression de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et des craintes occidentales que le régime de Téhéran n'enrichisse suffisamment d'uranium pour produire plusieurs armes nucléaires.

Pour freiner le programme d'uranium enrichi du régime, le plan d'action global conjoint (JCPOA) a été signé en 2015, avec la participation de la Chine, de la France, de la Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Union européenne (UE). Mais l'accord est au point mort et les réserves d'uranium enrichi sont désormais plus de 20 fois supérieures à la limite convenue, selon les Nations unies.

L'UE a réitéré sa détermination claire à ce que "l'Iran ne développe ni n'acquière jamais d'arme nucléaire", comme indiqué dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2022. Outre la mise en œuvre des sanctions de l'ONU, l'UE a imposé ses propres mesures restrictives en raison des activités de prolifération nucléaire de l'Iran.

"La République islamique n'est plus qu'à un pas d'une usine de fabrication de bombes atomiques. Nous ne pouvons donc plus attendre des années et des années, comme l'a fait Josep Borrell (chef de la diplomatie européenne). L'Europe doit préparer ses différents dossiers en collaboration avec les Etats-Unis d'Amérique et, bien sûr, les principaux acteurs de la région du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Egypte, Israël et les pays arabes qui ont leurs propres intérêts dans la résolution de ces questions", a plaidé le professeur Golpour.

Pendant la campagne, les candidats à la présidence iranienne ont discuté des scénarios possibles concernant l'éventualité que l'ancien président républicain Donald Trump remporte les élections de novembre, car c'est lui qui a retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran en 2018.

L'Iran a tenu des discussions indirectes avec l'administration de l'actuel président démocrate Joe Biden, bien qu'il n'y ait pas eu d'avancée claire vers la levée des sanctions économiques. Le département d'État américain a qualifié les élections iraniennes de "ni libres ni équitables" et a noté qu'"un nombre important d'Iraniens ont choisi de ne pas participer".

A morte de Mahsa Amini, de 22 anos, levou a protestos em massa em 2022 Mauro Scrobogna/LaPresse

Droits de l'homme et deux guerres

L'UE a imposé des sanctions à l'Iran en réponse à ses activités de prolifération nucléaire, mais aussi en raison des violations des droits de l'homme. Elle a adopté dix trains de mesures au cours des deux dernières années, à la suite de la mort en garde à vue de la jeune Mahsa Amini en raison de son port du voile incorrect et de la répression de manifestations populaires massives.

Le président élu a promis une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de la loi imposant aux femmes de porter le foulard, mais l'UE devrait être exigeante dans ce domaine, estime l'universitaire.

"Je pense que la chose la plus fondamentale à demander est un dialogue transparent sur toutes les violations des droits individuels, civils et collectifs que nous voyons aujourd'hui et qui ont été décrites dans les rapports de diverses institutions européennes", a déclaré M. Golpour.

"En ce sens, la reprise des relations entre le Parlement européen et l'Assemblée islamique doit être conditionnée par l'ouverture de ces espaces de liberté", a-t-il ajouté.

L'Iran a lancé sa première attaque directe contre Israël en avril, à la suite d'une attaque israélienne contre l'une de ses représentations diplomatiques au Liban. En outre, des milices armées par le régime de Téhéran, telles que le Hezbollah libanais et les rebelles houthis du Yémen, sont impliquées dans les combats à Gaza et ont intensifié leurs attaques en représailles contre Israël.

"Nous pouvons demander aux acteurs régionaux de faire le point sur les activités dévastatrices du terrorisme et de dresser la liste des groupes terroristes qui sont au cœur de la guerre régionale. Et je pense que ce programme devrait être mené par l'Europe", a suggéré Majid Golpour comme moyen de créer des voies vers un cessez-le-feu et une paix durable.

L'UE a également sanctionné l'Iran pour avoir fourni à la Russie des drones, que Moscou utilise dans sa guerre contre l'Ukraine.

"En Iran, il existe aujourd'hui un vaste mouvement qui réclame la paix et refuse l'agression de la Russie dans la région et en Europe. Je pense que l'Europe doit soutenir ce mouvement en faveur de la neutralité et que la République islamique, dans la pratique, doit montrer qu'il n'y aura pas de livraisons de missiles, pas d'usines de missiles pour des mandataires dans la région", a déclaré l'analyste.

Le nouveau président devra également se montrer digne de succéder au défunt président Ebrahim Raïssi, dont la mort dans un accident d'hélicoptère en mai a déclenché des élections anticipées. M. Raïssi était considéré comme un protégé d'Ali Khamenei et un successeur potentiel du guide suprême.