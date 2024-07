Seul le groupe des Verts/ALE atteindra la parité, avec 50,9 % de femmes dans ses rangs.

La proportion de femmes au Parlement européen a diminué pour la première fois de son histoire, selon les données disponibles, tandis que l'âge moyen a légèrement augmenté.

Les 720 députés européens nouvellement élus se rendront à Strasbourg la semaine prochaine pour la première session plénière de la dixième législature.

Les données d'EUMatrix montrent que les femmes représenteront 38,75 % des députés européens.

"C'est en fait la première fois depuis que les élections pour le Parlement européen ont eu lieu en 1979 que la proportion de femmes a diminué par rapport à la législature précédente", a déclaré à Euronews Doru Frantescu, le fondateur et directeur général de la plateforme de recherche sociopolitique.

"Ce n'est pas une grosse baisse, juste 1 %. Mais c'est la première fois que la tendance à la hausse vers la parité n'a pas eu lieu", a-t-il ajouté.

Seul le groupe des Verts/ALE atteindra la parité, avec 50,9 % d'eurodéputées dans ses rangs. Le groupe de gauche et le groupe centriste Renew viennent ensuite avec environ 45 % de femmes, tandis qu'un peu plus d'un cinquième (21,7 %) des députés du groupe de droite dure des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) seront des femmes, ce qui représente le chiffre le plus bas de tous les groupes.

La plus faible proportion de femmes, selon M. Frantescu, s'explique par les résultats des élections, qui ont vu les Verts/ALE, Renew et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) perdre des sièges. Seul le groupe de la gauche a augmenté son nombre d'eurodéputés sur l'aile gauche de l'hémicycle.

Dans le même temps, le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit et ECR ont gagné des sièges, tout comme les forces eurosceptiques d'extrême-droite qui forment désormais deux groupes : Patriotes pour l'Europe et Europe des nations souveraines.

"Traditionnellement, les femmes sont davantage représentées dans les groupes du centre et de gauche. Il s'agit donc d'un phénomène principalement sociologique, qui n'a rien à voir avec la possibilité pour les femmes de participer à la vie politique", a déclaré M. Frantescu.

Les femmes occupent moins de 40% des sièges du Parlement européen.

Les partis non traditionnels attirent les jeunes députés

L'âge moyen a légèrement augmenté, passant de 49,5 ans à 50 ans, selon EUMatrix, avec environ un cinquième des eurodéputés âgés de moins de 40 ans et un autre cinquième âgé de plus de 60 ans.

La plus jeune eurodéputée est l'activiste climatique autrichienne Lena Schilling, âgée de 23 ans, et le plus âgé est Leoluca Orlando, ancien maire de Palerme, âgé de 76 ans, tous deux membres du groupe des Verts/ALE.

"Les jeunes ont tendance à opter pour des partis plus récents, tels que les Verts (41,5 %) et certains nouveaux partis de gauche. Les partis plus traditionnels ont une moyenne d'âge légèrement plus élevée", a déclaré M. Frantescu.

Le PPE a la plus faible proportion d'eurodéputés de moins de 40 ans (11,17 %), tandis que l'Europe des nations souveraines (extrême droite) et les Verts/ALE ont la plus forte proportion, avec respectivement 32,14 % et 41,51 %.

"En général, les jeunes qui veulent s'impliquer dans la politique doivent trouver le moyen le plus rapide d'atteindre le sommet. Et le chemin le plus rapide n'est pas celui des partis traditionnels, parce qu'il y a encore beaucoup de personnalités importantes qui jouent un rôle de premier plan", a déclaré M. Frantescu.

"C'est pourquoi nous assistons à une prolifération de nouveaux partis sur tout le continent, y compris au sein de la droite radicale, parce que les jeunes veulent s'impliquer. Ils se rendent compte qu'il est désormais plus facile de créer de nouveaux mouvements politiques, ce qui est bon pour la démocratie. D'un autre côté, c'est plus négatif en termes de stabilité et de prévisibilité du spectre politique. Il y a beaucoup de débats à ce sujet, mais je dirais qu'en général, la vie politique devient plus dynamique", a-t-il ajouté.

Jordan Bardella, jeune eurodéputé français, revient à la présidence d'un groupe d'extrême droite.

La plupart des députés européens sont issus de partis non gouvernementaux

Une autre intéressante statistique du nouveau Parlement est que près des deux tiers (61,5 %) des députés européens sont issus de partis non gouvernementaux.

Cela pourrait avoir un impact sur les relations interinstitutionnelles, a déclaré M. Frantescu, car "ces députés n'ont aucun intérêt à soutenir ce que leur gouvernement défend au niveau du Conseil européen".

"Par conséquent, ils se comportent souvent en opposition au Conseil et à la Commission, en particulier parce que ce ne sont pas leurs partis qui ont choisi les commissaires. Dans le cas de la Commission européenne, ils sont plus intéressés par la critique, le contrôle", a-t-il ajouté.

Deux des États membres les plus touchés sont la France et l'Allemagne, considérées comme le moteur de l'Union.

"85% des députés français au Parlement européen n'appartiennent pas au parti du gouvernement actuel à Paris, du président Emmanuel Macron. Cela signifie que la majorité des eurodéputés critiquera tout ce que Macron fait au Conseil européen", a déclaré M. Frantescu

"En Allemagne, les partis au pouvoir ont également obtenu des résultats très, très médiocres, puisque la majorité des députés proviennent de la CDU (centre-droit) et de l'Alternative pour l'Allemagne (extrême-droite). Ce n'est que dans quelques pays, comme l'Italie, la Pologne et la Grèce, que les partis de gouvernement ont réussi à remporter les élections".

Enfin, plus de la moitié des eurodéputés sont des nouveaux venus, et il leur faudra environ six mois pour se familiariser avec le fonctionnement du Parlement européen, estime M. Frantescu.

Les anciens devraient donc avoir l'avantage, car ils "savent comment devenir plus influents et peuvent plus facilement devenir rapporteurs et présidents de commission", a-t-il déclaré.