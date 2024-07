Les 720 eurodéputés entament leur mandat au Parlement de Strasbourg

Les eurodéputés, dont plus de la moitié sont de nouveaux élus, se retrouvent pour la première fois depuis le scrutin du 9 juin dernier.

Cinq semaines après les élections européennes, le Parlement de Strasbourg rouvre ses portes et s'apprête à vivre une semaine riche en événements.

Ce mardi, les 720 députés se réuniront pour élire le ou la présidente du Parlement. les 14 vice-présidents ainsi que les questeurs.

Jeudi, Ils devront aussi décider si oui ou non, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen conservera son mandat.

La moitié des députés sont nouveaux

Pour plus de la moitié des eurodéputés, ce sera une première et notamment pour l'italienne Benedetta Scuderi, membre du groupe des Verts et Alliance Libre Européenne, qu'Euronews a suivi pendant cette journée d'installation.

Née en 1991, elle est l'un des visages les plus jeunes du nouveau Parlement, où les députés de moins de 40 ans représentent désormais un cinquième des élus.

Benedetta Scuderi, membre du Parlement européen, groupe Verts/ALE euronews

"J'étais déjà allée au Parlement de Bruxelles, mais je n'étais jamais venue ici, au Parlement de Strasbourg et je suis incroyablement enthousiaste. Je suis très heureuse de pouvoir commencer à travailler dans ce Parlement, dans cette institution. Nous y sommes entrés avec le drapeau de l'Union européenne, avec l'hymne, c'était une émotion vraiment incroyable et la majesté de ce bâtiment me fait réaliser l'importance du rôle que nous devrons jouer au cours des cinq prochaines années. " explique-t-elle

Les nouveaux arrivants doivent d'abord se familiariser avec le bâtiment, ses couloirs, ascenseurs, savoir bien sûr où se trouve l'hémicycle : pour certains, c'est un véritable labyrinthe.

Il faut aussi récupérer les badges, et les différentes autorisations, et rencontrer peut-être de nouveaux collègues.

La veille de la première session plénière est consacrée à la découverte de son nouveau lieu de travail, les premières discussions avec ses assistants parlementaires qui vont l'aider à faire le lien entre Strasbourg et Bruxelles, et qui l'aideront également elle et son groupe à faire avancer leurs idées et leurs projets pour l'Europe.

"Je vais veiller à ce qu'il y ait une transition verte, afin de garantir que nous atteignons les objectifs et garantir que le Green Deal soit social". affirme-t-elle.

Le groupe Verts/ALE compte 53 députés.