Le principal candidat des Verts, qui ont perdu 18 de leurs 71 sièges lors des élections au Parlement européen, affirme que leur soutien est toujours nécessaire pour assurer une majorité centriste stable et la réélection d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne.

Les Verts ne soutiendront pas Ursula von der Leyen dans sa candidature à un second mandat en tant que présidente de la Commission européenne à moins qu'ils ne soient inclus dans une large coalition centriste avec son Parti populaire européen conservateur, ont déclaré les dirigeants du groupe, tout en signalant qu'ils étaient prêts à faire des compromis sur les objectifs environnementaux.

"Nous pensons que la seule manière de créer une majorité stable pro-européenne, pro-démocratique et pro-Ukraine est de faire appel aux quatre partis", a déclaré Bas Eickhout, coprésident du groupe des Verts/ALE et candidat commun au poste le plus élevé de l'exécutif européen, lors d'un briefing avec les journalistes mercredi (12 juin) en amont d'une première réunion post-électorale à Bruxelles.

Le législateur néerlandais a énuméré les trois conditions que Mme von der Leyen elle-même a posées aux groupes qui souhaitent coopérer avec le PPE, et aux députés européens non encore alignés qui pourraient vouloir rejoindre le groupe dans les semaines à venir.

S'exprimant lors de la soirée électorale de dimanche dernier, après qu'il est apparu clairement que le PPE allait rester le groupe le plus important du Parlement et même gagner des sièges, Mme von der Leyen a immédiatement fait des ouvertures aux Socialistes & Démocrates et à Renew, ce dernier groupe libéral ayant perdu 23 de ses 79 sièges lors d'un basculement vers la droite.

M. Eickhout a déclaré qu'il ne considérait pas l'omission des Verts comme une rebuffade, notant que le président du groupe, Manfred Weber, avait également déclaré que la recherche d'une majorité stable commencerait par des pourparlers à trois. Mme Von der Leyen ne pouvait pas compter sur un soutien total, même au sein de son propre groupe, a-t-il déclaré en citant des eurodéputés français et slovènes.

"Notre conclusion est très claire", a déclaré M. Eickhout. "Le seul moyen de créer une majorité stable est d'avoir un quatrième parti, et le seul parti qui peut répondre aux trois critères qu'elle a elle-même définis, c'est nous".

"Nous sommes prêts à discuter et à lui apporter notre soutien - si nous faisons partie d'une coalition", a déclaré M. Eickhout.

S'exprimant à ses côtés lors du briefing, le coprésident des Verts/ALE Terry Reintke a souligné que les Verts n'entreraient dans aucun pacte politique impliquant le groupe eurosceptique ECR, où siège le parti Frères d'Italie de la première ministre Giorgia Meloni, qui est arrivé en tête des sondages en Italie.

Elle a toutefois indiqué que les Verts seraient prêts à faire des compromis sur certains aspects de la politique environnementale de l'UE, contre laquelle le PPE a mené une campagne de protestation pendant la période précédant les élections.

"Revenir en arrière sur le Green Deal est évidemment une chose que certaines parties des forces avec lesquelles nous allons négocier veulent faire", a déclaré Mme Reintke. "Il est évident que si vous entamez des négociations, vous n'obtiendrez pas 100 % de ce qui était prévu dans le programme vert", a-t-elle concédé.

"Et maintenant, nous sommes prêts à faire partie de cette majorité, car nous voyons le danger si la majorité se déplace vers la droite", a déclaré Mme Reintke. "Nous sommes prêts à faire des compromis, nous sommes des politiciens pragmatiques.