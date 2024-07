Ursula von der Leyen, qui cherche à se faire réélire, a présenté au Parlement européen son manifeste pour les cinq prochaines années.

La défense, la compétitivité et le logement ont été les thèmes principaux du discours prononcé par Ursula von der Leyen au Parlement européen à Strasbourg.

Elle a tenté de séduire l'ensemble du spectre politique, en offrant une pléthore de promesses qui correspondent aux demandes exprimées par les principaux groupes parlementaires.

Ursula von der Leyen a longuement parlé de renforcement de la compétitivité, de réduction de la bureaucratie, d'investissements dans la défense, de protection des agriculteurs, des thèmes chers à sa famille conservatrice.

Elle a plongé tête la première dans la crise du logement, les négociations collectives et les droits des femmes, un clin d'œil évident aux socialistes.

Elle a réaffirmé la nécessité de respecter les droits fondamentaux en échange de l'octroi de fonds européens, un impératif pour les libéraux.

Elle a également promis de s'en tenir aux objectifs du Pacte vert européen (Green Deal) que les Verts veulent voir respectés.

"Les cinq dernières années ont montré ce que nous pouvions faire ensemble. Faisons-le à nouveau. Faisons le choix de la force. Faisons le choix du leadership ", a-t-elle déclaré.

Le discours combinait des initiatives lancées lors de son premier mandat, telles que la signature d'accords de plusieurs milliards avec les pays voisins pour freiner l'immigration clandestine, et d'autres qui avaient été évoquées lors d'interventions publiques, comme le bouclier européen pour la démocratie destiné à lutter contre la manipulation de l'information par des pays étrangers.

L'Europe ne peut pas contrôler les dictateurs et les démagogues dans le monde, mais elle peut choisir de protéger sa propre démocratie. L'Europe ne peut pas déterminer les élections dans le monde, mais elle peut choisir d'investir dans la sécurité et la défense de son propre continent Ursula von der Leyen Candidate à la présidence de la Commission européenne

De nouvelles propositions

Mais la présidente sortante a également dévoilé de toutes nouvelles propositions pour dissiper les doutes selon lesquels son second mandat n'aurait pas la même ambition que le premier.

Ses "lignes directrices", un document de manifeste publié avant son discours de ce matin, vantent un "Clean Industrial Deal" pour mobiliser les investissements dans les technologies net-zéro, un commissaire dédié à la région méditerranéenne, une enquête à l'échelle de l'UE pour examiner l'impact des médias sociaux sur le bien-être des jeunes, et une révision radicale du budget commun de l'Union, en mettant davantage l'accent sur les réformes.

Ces idées, selon Ursula von der Leyen, répondent à un monde "d'anxiété et d'incertitude", où les familles sont écrasées par la crise du coût de la vie, où lapolarisation divise les sociétés et où le changement climatique fait des ravages et épuise les ressources naturelles.

"L'Europe ne peut pas arrêter le changement, mais elle peut choisir de l'embrasser en investissant dans une nouvelle ère de prospérité et en améliorant notre qualité de vie." a-t-elle ajouté.

Ursula von der Leyen à Strasbourg le 18 juillet 2024 Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un coup de gueule contre Viktor Orbán

Dans l'un des moments les plus marquants, Mme von der Leyen a critiqué le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán pour sa "mission de paix" controversée, qui l'a amené au début du mois à effectuer une visite surprise à Moscou pour discuter de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine.

Cette soi-disant "mission de paix" n'était rien d'autre qu'une mission d'apaisement", a déclaré Mme von der Leyen, suscitant des applaudissements nourris de la part des législateurs.

"Deux jours plus tard, les avions de Poutine ont pointé leurs missiles sur un hôpital pour enfants et une maternité à Kyiv", a-t-elle poursuivi. "Cette frappe n'était pas une erreur. C'était un message. Un message glaçant du Kremlin à chacun d'entre nous".

La présidente s'est ensuite engagée à "donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour résister et l'emporter" et à faire preuve d'un "engagement inébranlable" à l'égard des ambitions de Kiev de rejoindre l'Union européenne.

Mme Von der Leyen a également évoqué la guerre entre Israël et le Hamas, dont la gestion lui a valu des critiques. Dans son discours, elle a tenté d'apaiser des accusations de partialité pro-israélienne et a déclaré que son exécutif proposerait un programme d'aide "beaucoup plus important" pour soutenir une Autorité palestinienne "efficace".

"Je veux être claire : l'effusion de sang à Gaza doit cesser maintenant. Trop d'enfants, de femmes et de civils ont perdu la vie à cause de la réponse d'Israël à la terreur brutale du Hamas. La population de Gaza ne peut en supporter davantage", a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous avons besoin de la libération des otages israéliens. Et nous devons préparer le jour suivant".

Ursula von der Leyen applaudie au Parlement européen de Strasbourg Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Les promesses ne manquent pas

Le discours de Mme Von der Leyen a duré près d'une heure et a abordé toute une série de questions politiques qui donnent un bon aperçu de ce que son second mandat, s'il est accordé par le Parlement, pourrait contenir dans les cinq années à venir.

