La présidente sortante de la Commission doit obtenir le soutien d'une majorité absolue des membres du Parlement européen pour s'assurer un second mandat.

En 2019, Ursula von der Leyen a obtenu le poste le plus élevé à Bruxelles de justesse, lorsqu'elle a été nommée à la présidence de la Commission par une marge de seulement neuf voix au Parlement européen, la plus étroite jamais enregistrée.

Cinq ans plus tard, l'Allemande de 65 ans brigue un second mandat, et une inquiétante impression de déjà-vu règne dans les couloirs de Strasbourg.

En effet, von der Leyen a besoin d'une majorité absolue dans l'hémicycle de 720 sièges, ce jeudi, si elle veut s'assurer cinq années supplémentaires à la tête de l'exécutif.

Bien que le Parti populaire européen (PPE) soit convaincu qu'elle dispose à la fois des chiffres nécessaires et du "mandat de confiance" après la victoire assurée du parti aux élections européennes de juin, la marge du vote pourrait être mince cette année encore.

Ursula von der Leyen a eu le mérite de guider l'Union européenne pendant l'une de ses périodes les plus tumultueuses, marquée par une pandémie mondiale, la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie.

"Je pense que tous les membres du Parlement européen comprennent ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de la personnalité d'Ursula von der Leyen, qui a montré ses capacités de leadership (...) mais aussi de la stabilité de l'Union européenne", a déclaré à Euronews Andrius Kubilius, législateur du PPE et ancien premier ministre lituanien.

Mais elle divise également l'opinion. Les conservateurs de droite ont critiqué son engagement, autrefois inébranlable, à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre au monde, tandis que ses alliés de gauche l'ont accusée de s'acoquiner avec la droite dure et de lui permettre de diluer ses ambitions vertes.

Les socialistes et démocrates (S&D) et les libéraux d'Europe Renouveau la soutiendront probablement après qu'elle s'est engagée à ne pas poursuivre un partenariat formel avec les forces ultra-conservatrices telles que les législateurs des Frères d'Italie de Giorgia Meloni lors de la prochaine législature.

Avec le PPE, les trois groupes centristes détiennent un total de 401 sièges, ce qui est suffisant pour permettre à la candidate de passer. Mais on sait que les francs-tireurs parmi eux risquent de la rejeter, protégés par le secret du vote.

Les délégations française et slovène du PPE ont déjà fait savoir qu'elles défieraient le consensus et voteraient contre la candidate principale de leur parti. Parmi les libéraux, la délégation irlandaise devrait rejoindre l'opposition pour protester contre sa réaction à la guerre entre Israël et le Hamas, tandis que les Allemands, les Slovaques et les Portugais ne se prononcent pas.

Les Verts, improbables faiseurs de roi

L'incertitude n'a laissé à Ursula von der Leyen d'autre choix que d'aller chercher des voix supplémentaires auprès des Verts et des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), un groupe de droite dure, en échangeant des promesses politiques pour obtenir leur soutien.

Mais comme ces deux groupes sont idéologiquement éloignés l'un de l'autre - et que les Verts subordonnent leur soutien à la condition que von der Leyen exclue toute coopération formelle avec l'ECR - elle a été contrainte de marcher sur une corde raide pour s'assurer de leur soutien.

S'adressant aux journalistes après une réunion d'une heure avec l'ECR mardi, la présidente sortante a qualifié la session d'"intense" et a été accostée par un membre polonais du parti Droit et Justice (PiS) alors qu'elle quittait la pièce.

"Elle a manipulé la procédure et nous ne voterons pas pour elle", a déclaré l'eurodéputé PiS Arkadiusz Mularczyk aux journalistes. Il a toutefois admis que certains membres de son groupe finiraient par prêter leur voix à von der Leyen, comme ceux qui appartiennent au Parti démocratique civique (ODS) de la République tchèque et à la Nouvelle alliance flamande (NVA) de la Belgique.

On ne sait toujours pas comment les législateurs des Frères d'Italie (FdI) de Meloni voteront, après que le premier ministre, furieux d'avoir été exclu du processus de négociation, se soit abstenu lors de la reconduction de von der Leyen au Conseil européen.

L'hostilité envers Ursula von der Leyen au sein de l'ECR signifie que, malgré la perte de sièges lors des élections, les 53 législateurs des Verts pourraient devenir les faiseurs de roi lors de la réélection. Un eurodéputé vert a déclaré à Euronews qu'il était probable qu'ils lui prêtent leurs voix, ne serait-ce que pour éviter la "crise institutionnelle" qui éclaterait si sa candidature était rejetée.

"Nous reconnaissons que le candidat alternatif du PPE pourrait être encore pire que Mme von der Leyen ", a déclaré l'eurodéputé, sous couvert d'anonymat.

"Mais nous ne savons toujours pas ce que cela signifie lorsqu'elle promet de ne pas collaborer formellement avec les forces de la droite dure telles que l'ECR.

Une décision dans une affaire juridique de grande envergureintentée contre l'exécutif de Mme von der Leyen par les Verts a été annoncée mercredi, le Tribunal de l'Union européenne déclarant que la Commission n'avait pas donné un "accès suffisamment large" aux contrats relatifs au vaccin COVID-19.

Bien que l'arrêt ait porté un coup à von der Leyen à la veille du vote, il ne devrait pas faire basculer les votes des Verts, a confirmé un eurodéputé du groupe.

La clé sera le grand discours que la présidente sortante prononcera jeudi matin, exposant les priorités de son mandat (potentiel) de cinq ans. C'est à ce moment-là que les 53 députés du groupe prendront leur décision, a déclaré un autre eurodéputé vert.

L'alternative, c'est la "crise institutionnelle"

Les récents événements survenus outre-Atlantique ont peut-être également fait pencher la balance en faveur de von der Leyen. Plusieurs députés ont admis que la tentative d'assassinat ratée de Donald Trump pourrait galvaniser ses électeurs et renforcer ses chances de revenir à la Maison-Blanche à l'issue de l'élection présidentielle de novembre.

Ursula von der Leyen est une fervente partisane de l'Ukraine et, sous sa direction, l'Union européenne a fourni une aide militaire, financière et humanitaire estimée à environ 100 milliards d'euros.

Si sa candidature devait être rejetée, l'UE sèmerait une nouvelle fois l'instabilité au moment même où l'avenir du soutien occidental à ce pays déchiré par la guerre semble plus fragile que jamais.

Selon les diplomates, l'absence d'une alternative crédible au président sortant plongerait l'Union dans une "crise institutionnelle" sans précédent. Les 27 dirigeants auraient jusqu'à un mois pour proposer un nouveau nom, une tâche qui leur déplairait certainement.

Un sentiment similaire se répand dans l'hémicycle : de nombreux députés européens pourraient mettre de côté leurs plaintes et leurs griefs et se rassembler autour de von der Leyen, un personnage familier aux références éprouvées, plutôt que de risquer un remplacement à l'improviste.

"Alors que nous ne savons pas comment les Américains se comporteront lors des élections, l'Europe a besoin de stabilité, et la stabilité passe par la nomination des dirigeants institutionnels de l'Union européenne", a déclaré Andrius Kubilius.

"Ceux qui voteront contre Mme von der Leyen serviront les objectifs de Poutine et peut-être ceux de M. Orbán : la déstabilisation et l'affaiblissement de l'Union européenne".

Cette menace est d'autant plus évidente que le premier ministre hongrois Viktor Orbán a effectué une "mission de paix" qui l'a conduit, de manière controversée, à Kiev, Moscou, Pékin et au domaine de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride.

Elle témoigne d'un sentiment croissant de coopération entre les forces politiques sceptiques à l'égard du soutien occidental à l'Ukraine des deux côtés de l'Atlantique.

L'approbation de la candidature d'Ursula von der Leyen assurerait la continuité et la stabilité à un moment de profonde incertitude internationale, a déclaré un autre eurodéputé.