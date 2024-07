Ce quatrième sommet a été l'occasion pour 46 dirigeants de pays européens d'aborder des thèmes comme la défense, l'Ukraine, la démocratie et l'Immigration, des sujets touchant à la sécurité et à la stabilité du continent.

PUBLICITÉ

Pour le nouveau gouvernement britannique de Keir Starmer, c'était aussi l'occasion de rétablir des relations avec l'UE et de réaffirmer la défense sans condition de l'Ukraine par les européens.

"Un engagement très important a de nouveau été pris aujourd'hui, notamment pour répondre à leurs besoins énergétiques en prévision de l'hiver. Il s'agit donc d'anticiper cet hiver et de sévir contre les navires qui aident la Russie à échapper aux sanctions. Nous devons être clairs. L'Ukraine ne se bat pas seulement pour le peuple ukrainien, elle se bat aussi pour le peuple européen, pour la liberté, la démocratie et l'État de droit. Notre sécurité commence donc en Ukraine. C'est pourquoi nous promettons une fois de plus au président Zelensky que nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra." a affirmé Keir Starmer.

Les dirigeants européens ont les yeux tournés vers Washington

L'éventualité d'une nouvelle présidence Trump se profile à l'horizon. Donald Trump entretient déjà de mauvaises relations avec le président ukrainien Zelensky, qu'il a tenté de faire chanter en 2019, en menaçant de lui retirer son aide militaire.

De plus, James David Vance, le vice-président choisi par Trump, a régulièrement déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le soutien militaire à l'Ukraine.

Pour le Premier ministre irlandais Simon Harris, l'issue de la présidentielle américaine est certes importante, mais ne doit pas tout conditionner.

Simon Harris, Premier ministre d'Irlande au micro d'euronews. euronews

"Je pense qu'il est très important que l'Union européenne et la famille européenne se préparent à soutenir l'Ukraine le temps qu'il faudra, indépendamment de ce qui se passe dans le reste du monde. Notre soutien à l'Ukraine n'est pas conditionné par le résultat d'une élection dans d'autres parties du monde. Nos valeurs européennes restent les mêmes et cohérentes, indépendamment de ce que tout autre pays décide de faire. Et ce n'est pas à moi d'interrompre ce processus. Mais j'espère que dans d'autres parties du monde, y compris aux États-Unis, le soutien à l'Ukraine se maintiendra, car je reconnais qu'au Congrès, ce soutien a été très fort, tous partis confondus."

Le fait que ce sommet coïncide avec la Convention nationale républicaine est utile car il donne au continent européen la première chance de se préparer à des États-Unis plus hostiles, si Donald Trump accède à nouveau à la Maison-Blanche.

Et certaines des questions débattues aujourd'hui, la défense, l'immigration, l'Ukraine, la démocratie, sont des questions partagées avec les États-Unis.

Toutefois, certains dirigeants reconnaissent tacitement que, c'est bien le vainqueur de l'élection américaine, qui déterminera réellement la manière dont ces questions seront résolues.