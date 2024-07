J. D. Vance est relativement inconnu sur la scène politique, mais il s'est exprimé ouvertement sur l'Ukraine et s'est opposé avec véhémence à l'octroi d'une aide supplémentaire à ce pays déchiré par la guerre.

PUBLICITÉ

L'ancien président américain Donald Trump a choisi lundi le sénateur de l'Ohio J. D. Vance comme colistier alors qu'il cherche à revenir à la Maison-Blanche.

Bien qu'il soit relativement inconnu sur la scène politique - il n'est sénateur que depuis l'année dernière, - ce républicain de 39 ans a déjà fait parler de lui en raison de ses opinions conservatrices qui tendent vers l'extrême.

Alors que James David Vance est passé de l'un des plus féroces critiques de M. Trump à une candidature identique, sa rhétorique contre l'aide à l'Ukraine et sa volonté d'interdire l'avortement dans tout le pays indiquent que, contrairement à l'ancien vice-président Mike Pence, M. Vance appartient à une tendance plus populiste de la politique républicaine américaine.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'homme qui pourrait être le prochain vice-président des États-Unis - et, encore quatre ans après, pourquoi pas candidat à la Maison-Blanchelui-même ?

Du "jamais Trump" à l'allié acharné

Vance est né et a grandi à Middletown, dans l'Ohio. Il s'est engagé dans les Marines et a servi en Irak, avant d'obtenir des diplômes de l'université d'État de l'Ohio et de la faculté de droit de Yale. Il a également travaillé comme investisseur en capital-risque dans la Silicon Valley, en Californie.

M. Vance s'est fait connaître grâce à ses mémoires, le best-seller de 2016 "Hillbilly Elegy", publié au moment où M. Trump se présentait pour la première fois à l'élection présidentielle.

"Hillbilly Elegy" a également permis à Vance de rencontrer la famille Trump. Donald Trump Jr a adoré le livre - les deux hommes ont sympathisé et sont restés amis depuis.

Des délégués tiennent une pancarte avec un « Vance » écrit à la hâte alors que Vance arrive sur le sol pendant le premier jour de la Convention nationale républicaine de 2024. Carolyn Kaster/The AP

Vance était un républicain "jamais Trump" en 2016. Il a qualifié Trump de "dangereux" et d'"inapte" à exercer ses fonctions.

Il a également critiqué la rhétorique apparemment raciste de Trump, affirmant qu'il pourrait être "l'Hitler de l'Amérique".

Mais lorsque Vance a rencontré Trump en 2021, il avait changé d'avis. Les deux hommes ont minimisé les critiques acerbes formulées par Vance dans le passé.

Une fois élu au Sénat, Vance est devenu un allié féroce de Trump au Capitole, défendant sans relâche les politiques et le comportement du président.

Kevin Roberts, président de la fondation conservatrice Heritage Foundation, a qualifié J. D. Vance de principal porte-parole du mouvement conservateur sur des questions clés, notamment l'abandon de la politique étrangère interventionniste, l'économie de marché et la "culture américaine au sens large".

Les démocrates le qualifient d'extrémiste, citant des positions provocatrices que Vance a prises, mais qu'il a parfois modifiées par la suite.

Ainsi, lors de sa campagne sénatoriale, il s'est prononcé en faveur d'une interdiction nationale de l'avortement à 15 semaines, avant d'assouplir cette position lorsque les électeurs de l'Ohio ont soutenu à une écrasante majorité un amendement sur le droit à l'avortement pour l'année 2023.

Des personnes au fait du processus de sélection des candidats à la vice-présidence ont déclaré que Vance apporterait au ticket républicain des compétences en matière de débat et la capacité d'articuler la vision de M. Trump.

PUBLICITÉ

Charlie Kirk, fondateur du groupe militant conservateur Turning Point USA, a déclaré que J. D. Vance exprimait de manière convaincante la vision de l'Amérique d'abord et qu'il pourrait aider M. Trump dans les États qu'il a perdus de justesse en 2020, tels que le Michigan et le Wisconsin, qui partagent les valeurs, la démographie et l'économie de l'Ohio.

Que signifie la sélection de Vance pour l'Europe ?

Une grande partie de l'Europe a déjà paniqué à l'idée d'une deuxième présidence Trump et de ses implications pour la politique étrangère des États-Unis.

La décision de l'ancien président de choisir Vance comme colistier suscite encore plus d'inquiétude.

Vance est bien connu pour être l'un des membres les plus isolationnistes du Parti républicain, ce qui signifie qu'il veut faire passer les États-Unis en premier au détriment des autres nations.

PUBLICITÉ

L'Ukraine en fait partie.

Au début de l'année 2024, il a joué un rôle central dans les efforts visant à faire échouer un projet de loi sur l'aide à l'Ukraine.

Après l'échec, il a réitéré sa position en déclarant : "Nous avons réussi à faire comprendre à l'Europe et au reste du monde que l'Amérique ne peut pas signer des chèques en blanc indéfiniment".

Par le passé, il a également dénoncé ce qu'il considérait comme une dépendance excessive de l'Europe à l'égard des États-Unis en matière d'investissements militaires.

PUBLICITÉ

En février, Vance a expliqué à Politico pourquoi les États-Unis devraient apporter une aide limitée à l'Ukraine.

"Nous n'avons tout simplement pas la capacité de production nécessaire pour soutenir indéfiniment une guerre terrestre en Europe de l'Est. Et je pense qu'il incombe aux dirigeants d'expliquer cela à leurs populations", a-t-il déclaré : "Combien de temps cela devrait-il durer ? Combien cela va-t-il coûter ? Et surtout, comment sommes-nous censés produire les armes nécessaires pour soutenir les Ukrainiens ?".

Ces paroles ont été prononcées lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, où Vance a également choisi de ne pas assister à une réunion entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, en déclarant : "Je ne pensais pas apprendre quoi que ce soit de nouveau".

En avril, devant le Sénat, il a attaqué l'OTAN et l'Europe pour avoir dépensé "trop peu" en matière de défense.

PUBLICITÉ

"Depuis trois ans, les Européens nous disent que Vladimir Poutine est une menace existentielle pour l'Europe. Et pendant trois ans, ils n'ont pas réagi comme si c'était vrai", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Allemagne n'avait pas dépensé 2 % de son PIB pour la défense, soit le montant que les membres de l'OTAN se sont fixé comme objectif commun.

Sa sélection intervient alors que l'UE cherche à réparer une relation commerciale endommagée entre Bruxelles et Washington.

Au cours de sa présidence, Donald Trump a imposé des droits de douane sur les importations européennes d'acier et d'aluminium.

J. D. Vance soutiendra probablement cette mesure ainsi que la promesse de M. Trump de protéger l'industrie américaine s'il est réélu en novembre.